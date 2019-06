El Gobierno andaluz se ofrece a Vox para negociar los Presupuestos

El portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, instó ayer a Vox a no presentar la enmienda a la totalidad del proyecto de Presupuestos para sentarse a negociar las cuentas y le advirtió de que las opciones son dos, seguir siendo «parte activa» del cambio o situarse junto a PSOE y Podemos. Bendodo mostró su confianza en Vox como «parte importante del cambio» y avisó de que en este asunto «no hay término medio» porque la decisión es votar la tramitación de un presupuesto «del cambio» y después negociar las modificaciones, o en caso contrario alinearse en la votación «con PSOE y Podemos».

Además, reclamó que no se vincule la negociación de los Presupuestos andaluces con los pactos en otras comunidades o ayuntamientos, ya que entiende que no se puede «jugar con la estabilidad» de la región. Bendodo advirtió a Vox de que una enmienda a la totalidad no se negocia, «se presenta o no se presenta», ya que si sale adelante supone directamente la devolución de las cuentas. El consejero se mostró convencido de que Vox «no va a frustrar las ganas de cambio» ni las «expectativas» en Andalucía y recogió «el guante» de Abascal para sentarse a negociar.

Bendodo aseguró que Vox tendrá al ejecutivo autonómico «como aliado, sin ninguna duda» en lo que se refiera a la eliminación de «chiringuitos ideológicos» y en actuar contra «la utilización partidista» de la violencia machista. Además, la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, dijo que lo que Vox reclama es «que no haya más chiringuitos políticos pagados con dinero público». Explicó que algunas subvenciones que se otorgaban eran nominativas, con criterios «quizás poco rigurosos y transparentes», por lo que van a «luchar» contra eso. La consejera agregó que «ha habido mucho descontrol» en las subvenciones nominativas de todos los departamentos, aunque negó que el cambio de método sea para «contentar» a Vox, sino para «poner orden, control y, por supuesto, evaluar». Al ser preguntada sobre si se refería al IAM como un «chiringuito», dijo que no y detalló que las subvenciones nominativas estaban sobre todo en Cooperación y Desarrollo.

VOX NO QUIERE BLOQUEAR / El presidente de Vox, Santiago Abascal, aseguró ayer que, con la presentación de una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de Presupuestos andaluces para 2019, la intención de su formación no es bloquear sino negociar. Santiago Abascal recordó a Ciudadanos que los Presupuestos andaluces sin el apoyo de Vox son «papel mojado» y emplazó a la formación naranja a aceptarles como interlocutor. «Que no nos ninguneen», dijo.

Por su parte, el PSOE cree que Vox está haciendo un «paripé» al anunciar la presentación de una enmienda a la totalidad, y que lo ha hecho para tener «foco mediático» porque «buscan permanentemente titulares para que se hable de ellos».

El portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, Antonio Maíllo, aseguró que «a Vox le importa un pimiento Andalucía y sus Presupuestos», con los que «juegan» para negociar los gobiernos del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, y vaticinó que habrá acuerdo con PP y Cs en las cuentas andaluzas.