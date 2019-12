El gasto sanitario en Andalucía es «insostenible» si no se toman medidas

El gasto del sistema sanitario público andaluz es «insostenible» si no se adoptan alternativas para racionalizar su constante crecimiento, según ha destacado esta semana el Observatorio Económico de Andalucía (OEA).

El análisis del OEA sobre el presupuesto de la Junta de Andalucía para 2020 subraya que la sanidad sigue siendo la primera partida de gasto de la Junta de Andalucía, con una subida del 4,12 %, hasta sumar 10.824,5 millones de euros el próximo año.

El incremento de la factura sanitaria acumulada desde el 2018 alcanza un 11 % y supone que 28 de cada cien euros que gaste la Junta de Andalucía el próximo año se destinarán a la sanidad.

Este aumento del gasto sanitario se asocia a los compromisos adquiridos por el nuevo Gobierno andaluz para disminuir sustancialmente las listas de espera, equiparar los menores ingresos de los profesionales sanitarios andaluces con los de las otras comunidades o mejorar la atención primaria, entre otras iniciativas, pero el OEA advierte de que la mayoría de estos objetivos no se han logrado, a pesar del aumento del 6,8 % implementado este año. A pesar de estos incrementos, este análisis advierte de que la sanidad pública andaluza «viene manteniendo los últimos años indicadores agregados bajos respecto a la media española».

Además, el OEA advierte de que el aumento presupuestario del 4,12 % para la sanidad andaluza en el 2020 es inferior al incremento medio del presupuesto de la Junta, que crece el 5,6 %. Ello puede explicar que el presupuesto de la Consejería de Salud para el 2020 apenas incluye inversiones -sólo 103 millones de los 10.824,5 millones del total- y destina casi la mitad de sus partidas solo al pago de las nóminas del personal.

El presidente del OEA, el catedrático Francisco Ferraro, advirtió de que «las presunciones» del nuevo Gobierno andaluz de reducir el creciente gasto sanitario «se ha acreditado que eran infundadas». «El gasto sanitario de Andalucía es un gasto al alza, cuyo crecimiento supera desde hace años el crecimiento de la economía andaluza y que difícilmente se va a poder satisfacer, por lo que hacen falta nuevos enfoques presupuestarios de la sanidad, aunque previsiblemente no lucirán en el presupuesto, porque si no, no habrá solución», concluyó Ferraro.