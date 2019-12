«Es la primera vez que el SAS supera los 10.000 millones de presupuesto»

El Parlamento andaluz acaba de aprobar los nuevos presupuestos autonómicos del Gobierno andaluz, de PP y Cs, para el 2020, con el respaldo de Vox. Unas cuentas que el consejero de Salud y Familias, el cordobés Jesús Aguirre, analiza para Diario CÓRDOBA.

-¿Qué valoración realiza de la aprobación del presupuesto andaluz para el año 2020?

-El pasado jueves fue un gran día. Garantizamos una legislatura. Con las grandes divisiones que hay en algunas comunidades autónomas y en el Gobierno central, sin embargo, en Andalucía podemos decir que hemos sacado adelante los presupuestos. Con esta aprobación transmitimos confianza y credibilidad a los andaluces y a inversores nacionales e internacionales. Quiero agradecer, y no me duele prendas hacerlo, el apoyo de Vox en la tramitación de los presupuestos. El modelo de gestión del cambio de PP y Cs ha sido vital para sacar adelante los presupuestos del 2020. Quiero recalcar el consenso de las cuentas. Al igual que en las del 2019, en las del 2020 se han admitido enmiendas de diferentes grupos políticos y la última fue esta semana, una específica de sanidad de Adelante Andalucía. Han sido unos presupuestos dialogantes, con 70 enmiendas de otros grupos parlamentarios. El PSOE ha sido el único discrepante, porque no ha admitido las enmiendas in voce. Normalmente son admitidas y votadas, pero el PSOE no admitió su inclusión, lo cual ha hecho que en Córdoba se hayan quedado colgados 300.000 euros que venían para el Imibic u otros 300.000 euros para actuaciones en Almería. Tengo la espina que el PSOE no haya admitido esa enmienda in voce.

-¿Qué líneas básicas caracterizan estos nuevos presupuestos?

-Son los presupuestos más sociales de la historia. La parte que corresponde a educación, políticas sociales y sanidad representa más de 20.000 millones, de los que más de 11.000 millones son para sanidad. Es la primera vez que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) supera los 10.000 millones de presupuesto. La Junta ha pasado en los diez meses del Gobierno del cambio, del 6,1% del PIB (Producto Interior Bruto) en sanidad al 6,4%, lo que supone que habrá 1.300 millones más. Aunque siempre haría falta más inversión. A ver si tenemos un Gobierno central que nos dé lo que nos debe del IVA o de las transferencias autonómicas para seguir apostando por la sanidad.

-¿Cuánta inversión de las nuevas cuentas andaluzas se destinará a reforzar el personal sanitario, que es el punto que está generando actualmente más protestas?

-Una gran parte, 4.800 millones, va destinado al capítulo de personal del SAS. Entre el 2012 y 2018 se perdieron 7.700 puestos de trabajo dentro del SAS. En los diez meses que llevamos gobernando hemos recuperado 4.600 trabajadores y con los nuevos presupuestos queremos recobrar otros 1.200 más.

-¿Y si se está invirtiendo más en sanidad por qué no se soluciona la falta de profesionales que tanto denuncian los sindicatos?

-Somos conscientes del déficit de profesionales y también del retributivo (con respecto a otras comunidades autónomas). Vamos a intentar llegar a la equiparación salarial. En los presupuestos del 2019 recuperamos un 5% que se le quitó a los trabajadores en el 2012 y en el nuevo presupuesto hemos incluido una subida del 2,2% y una parte específica para la equiparación salarial de las guardias. Con esa mejora que hemos introducido para el año próximo y las que se quieren incorporar, de cara al 2022 y el 2023, queremos llegar a la media del pago de guardia con respecto a otras regiones, para así evitar la emigración de personal médico y de enfermería. Con estas mejoras y contratos más atractivos se persigue igualmente mejorar la falta de profesionales en zonas de difícil cobertura. Por otro lado, ya no hay contratos al 50% ni al 75%, que fue lo primero que eliminamos. Los contratos de interinos los estamos haciendo indefinidos y los estructurales queremos pasarlos de seis meses a un año. Por otra parte, hemos sacado adelante todas las Ofertas de Empleo Público (OPE) estancadas y queremos desarrollar para el próximo año un concurso de traslados de más de 14.000 plazas.

-La paciencia por la falta de profesionales se está agotando y en las últimas semanas ha habido protestas en Málaga, Granada, Campo de Gibraltar y hoy hay en Sevilla, Granada o Córdoba. ¿No hay médicos para cubrir tanto déficit?

-En numerosas especialidades no hay médicos en bolsa para contratar. Para el próximo examen MIR hemos pedido 100 plazas más de medicina de familia y 25 de pediatría, pero esos médicos no saldrán al mercado hasta dentro de 4 años. Comprendo sus reivindicaciones, que hace falta más tiempo en consulta, más profesionales, que necesitan una equiparación salarial con otras regiones, que los contratos tienen que ser más largos y que la OPE debe ser en el menor plazo posible. Pero no comprendo la presión cuando solo llevamos diez meses y se ha hecho un gran esfuerzo en personal. Se ha realizado mucho en este poco tiempo, después de 37 años de Gobierno socialista. El pasado jueves hubo reuniones con Sindicato Médico y Satse. Se ha firmado la paz social con la mayoría de los sindicatos, por lo que les sigo pidiendo paciencia.

-¿Persiste el problema de los pocos médicos residentes que, después de aprobar el MIR, se quedan a trabajar en Andalucía?

-Esa situación se ha mejorado. El pasado junio conseguimos fidelizar a más de la mitad de los nuevos MIR. Los convencimos para que se quedaran en Andalucía e incluso nos trajimos a alguno que otro de fuera de la región.

-Aunque el cierre de centros de salud por las tardes, que volverá a darse estas navidades, se lleva haciendo desde hace años, ¿la no apertura este año se debe a que no hay profesionales para hacer esos turnos?

-El cierre es solo de ocho tardes, incluyendo los días 24 y 31, y se concentrará la actividad por la mañana. Hay más apoyo de enfermería que los años anteriores para avisos domiciliarios y se fortalecen las urgencias. Se hace una redistribución de los equipos. Los profesionales de los centros de salud también tienen derecho a irse de vacaciones. Desde la consejería estamos llevando a cabo una máxima optimización de los recursos humanos que tenemos dentro del plan de vacaciones de Navidad. Hemos aumentado de 27 a 32 millones el presupuesto del plan de Navidad, llegando a 10.654 contrataciones, y en Córdoba se ha duplicado la cifra con respecto a hace dos años.

-CCOO Córdoba denunció esta semana que en muchos centros de salud existe un déficit de 2 a 4 médicos y que hay seis doctores sin sustituir en Fuensanta.

-Falta de médicos hay en muchos centros, sobre todo en zonas de difícil cobertura, como el área norte de Córdoba u otras de Andalucía, con puntos con un solo médico. Queremos aprobar en mesa sectorial un plan para zonas de difícil cobertura, para que el profesional que apueste por ejercer en estos lugares tenga más puntuación e incentivos por trabajar allí. El déficit de médicos es de un 2,25%, sobre todo de medicina de familia, pero tenemos que tomar medidas, porque si no a final de 2030 se nos puede ir al 12,5%, lo que haría muy complicado mantener la atención sanitaria en algunas zonas.

-¿Hasta cuándo estará funcionando el plan de choque contra las listas de espera quirúrgica?

-Queda aún presupuesto. El plan de choque tiene como objetivo reducir demora en personas que llevaban más de un año esperando que las llamasen para ser operadas o que estaban fuera de decreto. Comparando la lista de espera quirúrgica actual con la de hace un año el tiempo medio de demora para ser operado ha bajado en 50 días. Nos encontramos cuando llegamos al Gobierno andaluz 500.000 pacientes que nadie sabía que estaban en lista de espera. Hemos tenido que absorberlos y nos queda muchísimo porque siguen incorporándose nuevas personas a la lista.

-¿Salud ha concertado con la sanidad privada más actividad para reducir lista de espera?

-No. Ha sido un porcentaje nimio lo concertado por ahora, porque hemos usado recursos propios.

-¿Cómo marcha la vía judicial abierta por el brote de listeriosis de este verano?

-Cualquier petición de documentación se entrega a la jueza en tiempo y forma. Ha quedado claro que no era competencia de la Consejería de Salud, sino del Ayuntamiento de Sevilla. La listeriosis será el tema de un simposio internacional, con ponentes europeos y de la OMS, que se celebrará en Sevilla los días 23 y 24 de enero. Actualmente los protocolos de listeria que se usan en gran parte del mundo son los adoptados en Andalucía. Sentimos mucho pesar por las muertes y los abortos que se produjeron, pero también tranquilidad por haber puesto en marcha protocolos que han supuesto un éxito en cómo abordar una toxiinfección alimentaria por listeria de estas dimensiones.

-¿Cómo marcha la campaña de vacunación de la gripe?

-Hemos superado un 49% de población de riesgo vacunada frente a la gripe, que es el dato que hubo el año pasado y no el 60% que defendía el anterior Gobierno andaluz, que maquillaba los datos de inmunización, y queremos llegar al 60%. Hemos puesto ya 1.058.000 vacunas de la gripe. Respecto a la vacunación frente al neumococo, ya han recibido la vacuna 280.000 mayores de 65 años. Con la vacunación lo que tratamos es de prevenir más casos de gripe y de neumonía para reducir la presión asistencial por patologías invernales.

-¿Qué infraestructuras sanitarias van a priorizar los presupuestos del 2020 en Andalucía?

-En Málaga queremos mejorar el bajo índice de camas hospitalarias, de ahí la apuesta que hemos hecho por el tercer hospital. En Jaén se quiere avanzar en el proyecto de ciudad sanitaria. Estamos identificando déficits de infraestructuras y obras prometidas hace muchos años en toda la región, para empezar a reactivarlas, como ha ocurrido con el nuevo edificio de consultas materno infantiles del Reina Sofía de Córdoba, cuyas obras comenzaron ya el mes pasado.