Dimite el delegado de Empleo en Málaga por sus sociedades pantalla en Panamá

El delegado de Empleo y Economía de la Junta de Andalucía en Málaga, Miguel Luis Guijarro, ha presentado la renuncia "de forma irrevocable" a su cargo, tras publicarse que en el 2011 creó dos sociedades instrumentales en Panamá pero ha avisado de que no cometió "ninguna ilegalidad".

En el escrito que comunica su decisión, facilitado a Efe, Guijarro justifica su dimisión en que no quiere perjudicar al Gobierno andaluz ni a su familia o partido (Ciudadanos).

"No cometí ninguna ilegalidad en ningún momento y siempre cumplí con mis obligaciones de todo tipo sin vulnerar la ley, pero no tengo intención de que con este tema se perjudique al nuevo gobierno del cambio en Andalucía, que vino a cambiar esta región, ni a mi familia ni a mi partido".

Ha explicado que en su momento puso su puesto a disposición del partido pero considera que "no son instantes de defender posiciones ante nadie, porque la verdad no necesita ser defendida".

Guijarro ha añadido que esta situación "conlleva una tensión en personas y equipos que no se lo merecen" y tienen que trabajar en "mejorar la región tras 37 años de Gobierno socialista", por lo que decide renunciar de forma irrevocable a su cargo.

El escrito en el que el delegado comunica la renuncia tiene fecha de las 14:15 horas de este viernes, horas después de que el vicepresidente andaluz, Juan Marín, explicara a los periodistas en Sevilla que Guijarro había puesto su cargo a disposición de las dos consejerías que representa.

Según Marín, Guijarro ha entregado la documentación sobre sus empresas, que aún no ha sido analizada por el Gobierno, por lo que no se puede pronunciar sobre la legalidad o no de las empresas creadas en Panamá, información que ha hecho pública El Confidencial.