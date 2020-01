Díaz anima a «parar los pies a una derecha salvaje contra las mujeres»

La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha animado «a los hombres y mujeres socialistas y feministas de Andalucía a parar los pies a una derecha que viene más salvaje que nunca contra las mujeres y contra la igualdad», que «tenía claro que quería bloquear España hasta que le salieran los números y pudiera extrapolar a todo el país su experimento del 2 de diciembre» con la extrema derecha y que «insulta y ofende cada vez que se habla de igualdad, de sanidad y educación públicas, de dependencia, de respeto y de memoria democrática».

En la inauguración de la primera Escuela de Pensamiento Feminista del PSOE de Sevilla, Díaz insistió en que, «ahora, más que nunca, las mujeres y hombres socialistas y feministas, especialmente en Andalucía, vamos a parar los pies a esa derecha por el bien de nuestra tierra, de nuestra sociedad y de nuestro país».

«Está en nuestras manos», recalcó, advirtiendo de que esas derechas «no nos lo van a poner fácil, no van a ceder ni un milímetro porque no tiene la generosidad que tuvimos en el PSOE en 2016, en la Transición y en todos los hitos más importantes de este país, y no se van a parar contra las mujeres tampoco, porque saben que cuando nos rearmamos, salimos a la calle, nos unimos y formamos redes, somos imparables». En este sentido, defendió que el próximo 8 de marzo la comunidad «tiene que ser un grito de resistencia por la igualdad y por el reconocimiento de las asociaciones y colectivos feministas, por el trabajo de tantos activistas y por miles de mujeres que lo dieron todo para que hoy estemos aquí; tiene que ser un grito de que por aquí no van a pasar y no les vamos a dejar».

También se refirió a dos decisiones del Ejecutivo de PP y Cs en la Junta que coincide con la formación de «un Gobierno progresista en Madrid con un presidente socialista y comprometido al frente, que da pasos importantes desde la misma sesión de investidura hablando de lucha contra la trata y la explotación sexual y de apoyo al colectivo trans hasta ahora silenciado y a mujeres vulnerables por su origen, raza, religión o situación económica».

En contraste, señaló que el «Gobierno muy de derechas de Andalucía ha dejado sin financiación 241 proyectos de colectivos de mujeres». Díaz criticó «el primer nombramiento de la ultraderecha de Vox» en la Junta, con la designación como directora general de Salud Sexual y Reproductiva «a una mujer contra el aborto y alta dirigente del Obispado de Córdoba». «No es casualidad, es la constatación de que lo vivido este año era el sendero trazado por la derecha para volver a llevar la violencia a las alcobas, a las mujeres al hogar y la igualdad y el feminismo como algo mal visto en la sociedad», denunció.