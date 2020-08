La Consejería mantiene la vuelta al colegio presencial

La Consejería de Educación de Andalucía mantiene que la vuelta al colegio de casi dos millones de alumnos y 150.000 profesionales se haga en las fechas previstas y de forma presencial, una decisión que es «irrenunciable», según asegura el consejero Javier Imbroda.

«A todos nos interesa que los alumnos estén en la escuela, que es donde se genera el mayor derecho básico que tienen nuestros niños: una educación presencial y de calidad. Tenemos que tenerlo todos muy claro. Si no hay presencialidad no hay igualdad», ha subrayado el consejero sobre el proceso de vuelta a las aulas, que iniciarán el 1 de septiembre las escuelas infantiles, el 10 los colegios y el 15 los institutos.

Ante el temor «razonable y lógico» de las familias y docentes por esta vuelta al cole debido a la pandemia de coronavirus, Imbroda ha dicho que se siguen las directrices de las autoridades sanitarias, que respaldan la vuelta al colegio presencial, y ha precisado que no se trata de un problema educativo, sino de salud pública que afecta a toda la sociedad.

El consejero ha transmitido un «mensaje de confianza y de tranquilidad porque se está haciendo todo lo material y humanamente posible para que la vuelta al aula sea presencial y segura», y ha insistido en la «corresponsabilidad» de todos los sectores.

Para disipar esos temores, Educación mantendrá reuniones con las familias, en las que entregarán diferente material y explicarán los protocolos en caso de positivos, que se irán adaptando a la evolución de la pandemia tras evaluaciones quincenales.

«Estamos preparados» para actuar ante un caso positivo de covid-19 en las aulas, ha asegurado el consejero, quien ha reconocido que «el riesgo cero no existe» y ha lamentado las críticas que han dejado «para el final» la organización del retorno a las aulas porque considera que llevan «meses» trabajando en ello.

También van a repetirse las reuniones con los más de 4.000 directores de centros educativos que se hicieron en julio pasado para aclarar todas las dudas, «por nimias que sean», de las instrucciones aprobadas el 6 de julio, que considera vigentes y se matizarán en los distintos contactos con los docentes.

El confinamiento «nos ha enseñado que la presencialidad es fundamental, que el docente es insustituible» y que el ordenador tiene que ser una herramienta de ayuda pero no un sustituto de los profesores, ha enfatizado antes de agradecer la labor de los profesionales de la docencia y de las instituciones que colaboran en la vuelta al colegio.

