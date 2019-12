Andalucía, primera comunidad en aprobar sus presupuestos para 2020 con los votos de PP, Cs y Vox

El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este jueves el presupuesto de la comunidad para 2020, el segundo del Gobierno de PP-A y Ciudadanos, que ha contado con el apoyo de Vox, en virtud del acuerdo presupuestario que los tres partidos firmaron para las cuentas del próximo ejercicio, mientras que ha sido rechazado por PSOE-A y Adelante. Andalucía se convierte así en la primera comunidad autónoma de España en tener aprobadas sus cuentas para el próximo ejercicio.

El presupuesto andaluz para 2020 asciende a 38.540 millones. Durante el debate final se han incorporado cuatro de las 307 enmiendas que Adelante Andalucía había mantenido 'vivas', mientras que del PSOE-A, que mantenía 268, no se ha aceptado ninguna. Ambos partidos han rechazado cada una de las secciones del presupuesto y el dictamen global de las cuentas del próximo año.

Tras la aprobación del presupuesto, el consejero de Hacienda, Juan Bravo, ha tomado la palabra ante el Pleno para expresar que a partir de hoy este no es el presupuesto del Gobierno de PP-A y Ciudadanos, apoyado por Vox, sino el presupuesto de 8,3 millones de andaluces a los que nos debemos, por los que trabajamos y gracias a los cuales ha sido posible aprobar estas cuentas. Ha mostrado su satisfacción por que Andalucía sea la primera comunidad de España en contar con los presupuestos del próximo ejercicio.

Incorporación de enmiendas

Al presupuesto han sido incorporadas enmiendas de los cinco grupos parlamentarios. Así, las enmiendas incorporadas son un total de 61, tanto durante la tramitación del presupuesto en comisión parlamentaria como en el debate final ante el Pleno. Concretamente, del PSOE-A se han incorporado tres (en comisión); de Adelante Andalucía, ocho (cuatro en comisión y cuatro en debate final); de Vox, ocho (en comisión, mientras que no mantuvo 'vivas' para el debate final), y 44 que presentaron conjuntamente el PP-A y Ciudadanos (42 en comisión y dos en debate final). En total, el presupuesto ha incorporado 63 enmiendas.

En cuanto a las cuatro enmiendas de Adelante Andalucía que se han aceptado durante el debate final, tres de ellas, que han sido transaccionadas, son a la Consejería de Empleo, con un importe global de casi dos millones, referidas a zonas desfavorecidas en materia de empleo; a políticas de inserción laboral, y a 60.000 euros sobre inspección en materia laboral en zonas costeras en verano. Las enmiendas han sido aprobadas por PP-A, Cs, Adelante y Vox, mientras que el PSOE-A las ha rechazado.

Otra enmienda de Adelante aprobada, también transaccionada, se refiere a una partida de 50.000 euros para una experiencia piloto sobre un servicio de enfermería en el colegio Virgen de la Esperanza de Algeciras (Cádiz). Ha contado con la unanimidad del Pleno.

En el debate final también se han aprobado dos enmiendas conjuntas de PP-A y Cs una a gastos de diversas consejerías y otra a la Consejería de Salud que, por errores técnicos, no se incorporaron en su día al dictamen.

Por otra parte, durante el debate de la sección correspondiente a la Consejería de Salud, que se ha producido este jueves, el PP-A propuso la incorporación de tres enmiendas 'in voce', referidas a subvenciones a asociaciones del Alzheimer; a partidas para equipamiento en los hospitales Torrecárdenas y de la Inmaculada, de Almería, y una dotación para el impulso al desarrollo de investigación en la Fundación Biomédica de Córdoba. Finalmente no han prosperado porque no han contado con la unanimidad del Pleno para poder ser tramitadas.

Las enmiendas de PSOE-A y Adelante que no han sido aprobadas en el debate final han contado en todos los casos con el rechazo de PP-A, Ciudadanos y Vox. PSOE-A se ha abstenido en algún caso y en la mayoría ha votado a favor de las enmiendas de Adelante, algo que también ha hecho este grupo en relación con las enmiendas socialistas.

VOX, "permanentemente vigilante"

En la jornada de este jueves, portavoces de los grupos también han hecho una valoración global de las cuentas ante el Pleno del Parlamento.

El diputado del PSOE-A y portavoz de Hacienda, Antonio Ramírez de Arellano ha advertido de que estos Presupuestos vienen a mostrar "los desequilibrios del gobierno" del PP-A y Cs, con el apoyo de Vox, y la "evidente falta de rigor", toda vez que ha afirmado que "carecen de credibilidad" y "no son las cuentas que el momento necesitaba". "Dejen de tomar el pelo a los andaluces", ha exigido a la par que ha criticado que se vendan como "los más sociales" cuando "el gasto aumenta de manera vegetativa" y "los problemas se extienden en salud, educación y dependencia".

El diputado del PP-A Pablo Venzal ha manifestado que estos presupuestos están hechos desde la responsabilidad y pretenden, en primer lugar, atender al estado del bienestar y la recuperación de derechos, al tiempo que garantizan la estabilidad presupuestaria y hay una clara apuesta por la creación de empleo. Ha señalado que este presupuesto pretende bajar los impuestos a todo el mundo y consolidar unas políticas de crecimiento. "Es el presupuesto más social de la historia", ha sentenciado Venzal.

En nombre de Cs, Carlos Hernández ha hecho hincapié en que estas cuentas "aportan estabilidad y certidumbre a Andalucía" y que los ha confeccionado un Gobierno que "cumple y que está llevando a cabo las reformas que los andaluces esperan". "Andalucía está avanzando en positivo y se está generando confianza", ha sostenido antes de apuntar que así lo reflejan distintos indicadores económicos que demuestran que la Comunidad "crece por encima de la media".

Por su parte, la portavoz adjunta del grupo de Adelante, Ángela Aguilera, ha acusado a PP-A y Cs de elaborar unos Presupuestos que van por "el carril contrario, dejan a la mayoría social en la estacada y solo defienden los privilegios de una minoría". "Están pensados para las minorías, para el interés de lo privado a costa del desmantelamiento de lo público y cronifican los problemas del tejido productivo", ha insistido para advertir de que "si la desaceleración se vuelve a traducir en crisis, estos Presupuestos van a tener mucho que ver con el impacto de esa crisis".

Rodrigo Alonso, diputado de Vox, ha asegurado que su grupo parlamentario estará "permanentemente vigilando" la acción del Gobierno en el próximo ejercicio porque "los acuerdos cuando se firman, están para cumplirlos". Además, ha avisado al Ejecutivo autonómico de que si piensa que tiene la legislatura resuelta y que en el 2021 podría gobernar con las cuentas del 2020 prorrogadas, "tener a Vox un año de forma hostil en defensa del interés general por algo que no cumplen es sumamente incómodo".