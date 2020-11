Andalucía pospone los exámenes presenciales en las oposiciones a la Junta

La Junta de Andalucía ha decidido posponer la realización de exámenes presenciales en los procedimientos de selección de personal abiertos para acceder a la administración autonómica "atendiendo a la situación epidemiológica actual" derivada de la pandemia del covid-19.

Así lo establece una orden de la Consejería de Salud y Familias por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del Covid-19 publicada a última hora de este domingo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y que tendrá efectos desde las 00.00 horas del próximo martes 10 de noviembre. Distintos concursos oposición estaban previsto que se realizaran antes de final de este año y había convocadas varios cientos de plazas.

Coronavirus en Córdoba | Últimas noticias en directo

El artículo 5 de dicha orden, relativo a la celebración de pruebas selectivas de la Junta de Andalucía y consultado por Europa Press, establece textualmente que "atendiendo a la situación epidemiológica actual, se pospone la realización de exámenes presenciales de procedimientos de selección de la Administración de la Junta de Andalucía".

El propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, aludió este domingo a esta posibilidad tras anunciar que decretará desde las 00.00 horas del martes 10 de noviembre y hasta el día 23 del mismo mes el cierre de toda actividad no esencial a partir de las 18 horas, ampliará el toque de queda desde las 22.00 hasta las 07.00 horas y confinará a todos los municipios de la comunidad, de los que sólo se podrá entrar y salir de forma justificada.

Preguntado por la situación en que quedaba la celebración de las oposiciones convocadas por la Junta, el presidente andaluz indicó en una comparecencia telemática que se estaba estudiando la posibilidad de buscar "espacios muy amplios que pudieran permitir hacerlas a la vez en tiempo y forma" para evitar retrasarlas, algo que quiere evitar haciendo "todo lo posible dentro de nuestras posibilidades técnicas". Finalmente el BOJA ha dictado que se pospone la realización de exámenes presenciales en estas pruebas.

CONTINUIDAD DE COMEDORES, AULA MATINAL Y TRANSPORTE ESCOLAR

Junto a ello, la orden regula medidas de salud pública en centros universitarios, docentes y similares, donde no se aplicará el cierre de toda actividad no esencial fijada en toda Andalucía a partir de las 18 horas, y establece que "en el grado 1 y 2 las universidades públicas y privadas continuarán con la impartición de clases teóricas on line, manteniéndose la presencialidad para prácticas experimentales, rotatorias, practicum, o actividades similares, incluidas las de investigación".

Igualmente, determina que "en el grado 1 y 2 se mantendrá la actividad docente no universitaria de forma presencial, incluido comedores escolares, aula matinal y transporte escolar", así como que las restricciones previstas en la ocupación de vehículos previstas en la orden de 29 de octubre "no serán de aplicación cuando los viajeros sean escolares, en sus desplazamientos a los centros educativos o desde los mismos, en cuyo caso se podrá ocupar la capacidad total de los vehículos".

Por último, la orden fija que "en el grado 1 y 2 se mantendrá la actividad presencial en todos los centros de formación profesional, conservatorios, escuelas de idiomas, academias, centros de educación permanente de adultos y demás centros similares".