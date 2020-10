Álvarez de Toledo pone a Moreno como ejemplo de un "cambio político posible"

La diputada del PP por Barcelona Cayetana Álvarez de Toledo ha puesto a Andalucía y al Gobierno de Juanma Moreno como ejemplo de que "un cambio político posible" ante la ciudadanía que no confía en la posibilidad de que haya una alternativa, según informa Efe. Durante una comparecencia ante los periodistas en la zona de la Mezquita-Catedral de Córdoba, Álvarez de Toledo ha afirmado este lunes que "Andalucía ha demostrado algo muy importante para todos los ciudadanos", después de que "durante mucho tiempo se creyó que no había un cambio político posible, que prácticamente era inevitable vivir bajo la tutela de un régimen socialista y que no había alternativa".

Para la parlamentaria popular, que tiene previsto acudir a la corrida de toros que retoma la lidia en la plaza de Córdoba con Morante de la Puebla y Juan Ortega, los socialistas no confiaban en "la capacidad y el talento" de los ciudadanos "de convertir a Andalucía en la grandísima comunidad autónoma que tiene que ser". A su juicio, "esos mitos han quedado totalmente desmentidos con el Gobierno que preside Juanma Moreno y en Córdoba con el equipo del PP y Ciudadanos y el apoyo exterior de Vox".

Cayetana Álvarez de Toledo cree que se trata de "una lección importante para Cataluña, de donde vengo, y para el conjunto de España, es decir, que hay esperanza en el cambio político, que hay una alternativa de hacer las cosas con razón, con verdad, con justicia y en defensa de la democracia y la libertad y que esos proyectos los encabeza el PP".

Sobre su estancia en Córdoba, a donde había llegado desde Barcelona, donde ayer participó en un acto ante la estatua de Colón, la exportavoz popular en el Congreso justificó que se trataba de pasar el Día de la Fiesta Nacional como "una reivindicación de la tolerancia", porque la ciudad "tiene un valor simbólico, histórico de tolerancia, de convivencia y de integración de los distintos, encarna casi mejor que ninguna otra ciudad española precisamente el espíritu constitucional que es el de vivir juntos los distintos". También se refirió al pacto constitucional en el que se votó, afirmó, el modelo de Estado en 1978 a favor de la monarquía parlamentaria y reivindicó la figura de Felipe VI y de la monarquía como "garante de los derechos democráticos y de las libertades en España", por lo que calificó de "falso debate" el de monarquía o república, sino que el "verdadero" es "entre Constitución o caos".