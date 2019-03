Aguirre niega haber inflado las listas de espera con 845.000 pacientes

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, consideró ayer como «impresentable» que el PSOE-A afirme que «ha inflado» las listas de espera de pacientes pendientes de intervención o de acudir a consultas de especialistas, al tiempo que aseguró que recurrirá a los «mismos conciertos» que el anterior gobierno socialista para reducirlas.

En una entrevista a Europa Press, Aguirre explicó que los casi 845.000 pacientes en listas de espera «son los datos que le ha dado» el ejecutivo anterior, que si antes proporcionaba una «información sesgada» en este sentido «es su problema», y añadió que «el problema lo tiene él ahora» y que como consejero «es su obligación solventarlo».

«Es un auténtico problema tener a 150.000 personas esperando que las llames por teléfono para operarse», lamentó Aguirre, quien añadió que también están las listas de espera de especialistas, «donde había declaradas unas 122.000 personas al Ministerio de Sanidad y nos han salido más de 600.000». «Es un drama ante el que tendré que coger el toro por los cuernos, con un coste económico muy alto, pero que tengo que solventar», insistió.

Así, criticó que el PSOE-A «piense que se ha sacado a 845.000 pacientes de la manga», toda vez que agregó que es «impresentable que digan que yo he inflado». «Ojalá no fuera los que yo he declarado sino la mitad de lo que ellos habían declarado», porque «sería un problema que me quito del medio», manifestó el consejero de Salud.

«Esto es un problemazo y lo que hemos hecho es asumirlo, coger el toro por los cuernos y poner un plan de choque», que «focalizaremos en 40.000 pacientes, más de 30.000 que llevan esperando más de un año, y unos 7.000 que están fuera de los plazos de cobertura de 180 días». «Estos 40.000 son prioritarios», apostilló Aguirre.

En este sentido, añadió que «no tienen capacidad para absorber tanto en las circunstancias que están ahora mismo», y destacó que «pondrá a trabajar al 100% a todo los hospitales, reforzará la plantilla u optimizará los quirófanos siempre que haya camas» y añadió que si no tienen «capacidad de absorberlos, hará lo mismo que ha hecho el PSOE hasta ahora, externalizar las listas de espera». Así, a la pregunta de si contempla mantener los conciertos del anterior gobierno, Aguirre respondió que «son los mismos que ellos tenían, y los mismos que tienen las 17 comunidades autónomas», ya que «la optimización de recursos de pública a privada en beneficio del paciente significa nada más que solventar un problema y yo tengo 840.000 problemas y tengo que solucionarlos priorizando antes lo más perentorios». Aguirre apuntó que «no descarta ampliar los conciertos».