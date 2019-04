Agricultura reasignará 800 millones del vigente plan de desarrollo rural

La Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible reprogramará unos 800 millones de euros del plan de desarrollo rural correspondiente al marco comunitario 2014-2020 que no se han ejecutado con el objetivo de impulsar la competitividad del sector. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera Carmen Crespo explicó que en los dos meses de andadura de este Gobierno se han desbloqueado y pagado ayudas al sector agrario, ganadero y pesquero por importe de 134 millones.

Del plan de desarrollo rural se había ejecutado un 24% , aunque estaba comprometido el 55%, informó la consejera, quien defendió que hay que reprogramar esos fondos para dar impulso a los jóvenes agricultores, modernizar la industria y las infraestructuras y atender las cuestiones medioambientales. Esta decisión la planteará en la mesa de interlocución con el sector y forma parte de plan estratégico para mejorar la competitividad del sector agrícola, ganadero, pesquero y agroindustrial del desarrollo rural de Andalucía 2019-2022, cuya formulación aprobó ayer el Consejo de Gobierno, informa Efe.

La consejera insistió en que la reprogramación no supone «quitar dinero de ninguna medida» sino gastar de forma distinta esos fondos atendiendo las reivindicaciones de un sector estratégico en la economía andaluza y agilizar el pago mediante la modificación de las órdenes.

CAMINOS RURALES / En el caso de los caminos rurales la Junta propone financiar al cien por cien su ejecución, ya que hasta ahora muchas obras aprobadas no se ejecutaban porque eran cofinanciadas con otra administración o por problemas de titularidad, lo que también se resolverá otorgando validez al registro de catastro. Los jóvenes agricultores son un pilar fundamental para rejuvenecer el campo y, para ello, en los cambios de la reprogramación de fondos se contempla adelantar un 25% las ayudas al inicio de los trámites, ya que hasta ahora «esos fondos no llegaban nunca», según Carmen Crespo, e introducir flexibilidad si se cambia el plan de negocio para que no se pierdan. Para modernizar las infraestructuras agrarias y explotaciones la Junta propone doblar la asignación hasta 119 millones y reforzar las ayudas agroambientales para adaptarse a la Política Agraria Comunitaria a partir de 2020, en la que primará la agricultura verde, con una dotación de 128 millones.

También plantea reprogramar 133 millones para la prevención de incendios forestales, donde «hasta ahora no llegaban los fondos», según la titular de Agricultura. Para el año 2020, la Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible calcula que el 70% de los 800 millones esté reprogramado. El sector agroalimentario es uno de los principales motores de la economía de la comunidad, con una aportación del 8% del PIB andaluz y el 10% del empleo), y supone más de una cuarta parte de la producción agraria nacional.

FONDOS SIN EJECUTAR / Por otro lado, el Gobierno andaluz ha detectado una nueva partida, esta vez de 78,5 millones de euros, de fondos concedidos a la Junta para políticas de empleo no ejecutados por el anterior ejecutivo socialista, según informó el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo. El portavoz añadió que los fondos desaprovechados iban destinados a programas de colaboración con agencias de colocación y deploró que no se hayan ejecutado «por dejadez, por incapacidad o por apatía». «Garantizo que nosotros no vamos a dejar escapar ni un céntimo de ayudas económicas del Gobierno central o de Europa», dijo Bendodo.