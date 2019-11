Ya es noviembre y otoñea

Una verdad como un templo la de nuestro titular, aunque no se si existe el verbo otoñear. Siempre poniendo en un brete a la que desde hace tiempo y a pesar de numerario, viene siendo mi academia.

Muchas cosas que contar con acento cordobés, y, como siempre, luego del Día de los Santos y después del de Difuntos, como indica el almanaque, aunque los dos debían ser cualquier día, porque igual es el día de la memoria, ¡cuantas historias ocultas por el peso de la piedra, del mármol y de la tierra¡ ¡cuantas vidas en los nichos¡ me dicen que aunque es el crisantemo el que manda, en Córdoba y su geografía en este tiempo del luto, lo que mandan son los claveles. Las rosas y también las margaritas. Y el lema, la verdad mas grande de todas, la que esta ahí arriba en la ermita, junto a la calavera desnuda, «Como me ves yo te vi. / Como me ves te verás».

¡Dios y que verdad mas grande!

Menos mal que hoy quiero hacer la crónica de los domingos, que aunque tenga un punto de melancolía, lo que debe es poseer la fragancia de la vida…

Es el tiempo del Tenorio, que los hay y mas de la cuenta. Menos mal que con el Tenorio va Ciutti, que es una especie de Sancho Panza, del amor… tiempo de huesos de santo, y de buñuelos de viento, permítanme esta pregunta que tampoco es decisiva pero que tiene su cosa.

¿Llevara doña Letizia, reina de España, a La Habana, donde va de visita oficial junto al Rey el traje florido e impactante que fue hasta noticia en Japón? Seria un golpe de gracia, porque La Habana es tierra de flores, y cumple quinientos años. Eso sí, viene esto a que les descubra que al emperador Naruhito le di la mano, en Córdoba. Es un enamorado de España, pero en Córdoba tenía que ser. ¡Ay! si encontrara esa foto cuando pasó por nuestra ciudad, hace ya tantos años, cuando aún era príncipe heredero, en la Judería ¡Lo que yo daría por tener ese retrato!

En fin, que Josefina Molina, me cuentan, después de su resurrección periodística de hace uno días en Valladolid, igual hace una película que pone a funcionar una nueva serie para Netflix. Cuánto me agradaría que así fuera.

Encuentro entre mis viejos papeles, un cuadernillo de la última exposición en Centro de Arte Rafael Botí, de nuestro paisanísimo Paco Ariza, con ese tesoro de su exposición en la galería Siquier, en noviembre del setenta y cinco, donde el gran critico de arte Ramón Faraldo, escribía «este pintor de Baena, que ha sido capaz de decir: si Dios me ayuda, podre caminar algo más. Lo malo es el tiempo y el tiempo pasa volando», pero el pintor creador ha sobrevivido siempre mejorando. Y una buena prueba de ello es ese monumento vivo, que se mueve con el viento, aunque sea grande y de bronce, al obrero del olivar, que le permanecerá a su tiempo.

Como la obra de Calvo Poyato, nuestro gran novelista histórico, atento siempre a la enorme actualidad del pasado. Aquí esta ya su obra mas reciente. El viaje infinito, sobre la vuelta al mundo, de tanta actualidad a pesar del tiempo de Magallanes y Elcano, que aunque no me hice de él todavía, lo tendré, espero, conmigo.

¿Les he dicho que Jennifer Lopez, que aunque no sea cordobesa, es como si lo fuera, está esperando el próximo vestido-traje de nuestro modisto de Posadas? Pues ya lo saben, paisanos.

Encuentro, de pronto, en las dádivas de la tele, que siempre ando buscando, la película El faro de orcas, de nuestro Gerardo Olivares. Espléndida. Es un monstruo del cine nuestro paisano. Pregunto por él y me dicen que se encuentra en Arabia Saudí haciendo la película, el documento del tren AVE de la arena, y veo que hay por ahí alguien que, a pie, está haciendo La ruta de la seda, que rodó hace años.

Y termino. Escribo de nuevo el nombre de don Santiago Muñoz Machado, que se merece ese don, director de la Academia de la Lengua, que en una entrevista publicada en varios medios a doble pagina ha dicho una verdad inmensa como esta, más o menos, que España nunca se ha preocupado demasiado, en general, de la importancia de su lengua, de nuestra lengua en América.

Menos servidor con Santiago Muñoz Machado, que en su tiempo hizo el programa 300 millones en la televisión, para todo el continente, y ahora quisiera hacer 500 millones, o más… y que tiene un libro titulado Crónica de América, en el que se recogen las crónicas de este enviado especial desde Ushuaia hasta Río Grande, país a país, ¡qué tiempos! donde encontré tanta Cordoba… Y la conté, que es lo bueno.

O sea, que yo llevo haciendo el perol mucho, pero que mucho tiempo.