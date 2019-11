El violín es hijo de la guitarra

Escuché, viví, sentí, en directo, el bellísimo, y único, sí, escribo único, violín de Paco Montalvo, ese genio cordobés, al que yo había escuchado, tanto, pero nunca había tenido la oportunidad de verlo en directo. Cosa hermosa, cordobeses, gloria divina, porque tiene algo que no todos los violinistas tienen, y ese algo que tiene Montalvo es el duende. Como les digo y lo escribo, en la tierra excepcional de la guitarra, como es Córdoba. Igual no llevo toda la razón, pero lo cierto es que pienso que es cierto.

La bandurria es también la niña bonita de la sonata y el violín es el descendiente excepcional de la dama de las cuerdas, de lo divino. Cuando me dicen en la tele Paco Montalvo, elegante, juvenil, positivo, que acaba de venir de ofrecer un concierto en Pamplona, le digo que es verdad, por que es la tierra de Sarasate y además de Sabicas, ese gran gitano, al que yo seguí de cerca en Nueva York, hace ya tantísimos años.

Total, que me encantó Montalvo, y quiero decir lo que sentí, y que le abracé en directo, incluso me retraté con él, más que él conmigo, y, por si fuera poco, decirles que me quedé con la gana de que me firmara un autógrafo, porque no llevaba un disco suyo a mano. O sea, que un cordobés de verdad que, además, me cuentan que hace promoción de su ciudad por todo el mundo. Gracias, genio. Le dije que si viera a Vicente Amigo, el mago de la guitarra cordobesa, o a Paco Peña, les diera un abrazo de mi parte.

También debo decirles, que me ha alegrado mucho saber en el aniversario del adiós de nuestra duquesa de Alba, Alfonso Díez, su último esposo, al que más quiso sin duda, emerge de su deseado silencio, y se sabe que recuerda mucho a Cayetana. Y yo cuento, que sé de muy buena ley, que siempre que podían se acercaban a comer a Córdoba, y de paso veían, aunque fuera de lejos, el pueblo en el que tanto le gustaba pintar a la duquesa, en aquel cortijo blanco, donde hoy esta la central de Pastas Gallo que da trabajo a tantos cordobeses.

Decirles que, a propósito de lo de la guitarra y el violín, no sé si sabrán ustedes que un regalo que le ha hecho Malú a su novio Albert Rivera, fue una guitarra que en su día tocaba su tío Paco de Lucía, al que tanto le gustaba nuestra ciudad y que un día dijo «suena distinto, suena mejor, en Córdoba».

Ver con profunda alegría que hemos sido, por el sabor, que es un honor y un amor, premiados con una estrella Michelin, otra, para Paco Morales, y en consecuencia a su restaurante Noor, al que a ver si un día puedo llegarme, por fin, que no tengo tiempo para nada.

Pero, para nada de nada.

Aplaudir, a los que hacen posible ese Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, por que es un arte sin duda, aunque sea eso que se llama Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Vale, bien, pero ¿inmaterial? Pues no se puede tocar con la mano, la guitarra, las palmas, más que nada, el vestido de lunares, que este tiempo se lleva mucho, y esa copita, y esa silla de anea, y ese cajón, y ese sombrero plano.

Contento porque Chenoa ya ha dicho cuándo y cómo se casa con su doctor, que es como ya hemos dicho el que más sabe de ella, por fuera y por dentro.

Y que en este tiempo que estamos, se nos va, solo simbólicamente, el compositor y cantante José Luis Perales, aunque nos deja su música, que es buenísima, y que él parece que nos canta a todos, uno por uno, y que, además, se va a dar una vuelta por Córdoba, en plan concierto, antes de retirarse de-fi-ni-ti-va-mente.

También les puedo decir que, como otros muchos artistas, y de renombre, buscaron en su día, y siguen buscando, casa con patio, eso sí, en Córdoba, la sultana.

Como este servidor de ustedes que la busca y no la encuentra, aunque sea en Sierra Morena.