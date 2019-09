Los susurros y los gritos

Como en la vieja película, aquella de blanco y negro que se llamaba al revés, Gritos y susurros. La memoria no me falla o, si me falla, es bien poco. Así que, por lo pronto, esta pregunta para iniciar esta cita, cordobesa cien por cien:

-¿Qué hace en el silencio de su estudio, desde el que ve el corazón de la ciudad, María José Ruiz, la genial pintora de Montilla? ¿A quién estará pintando, rodeada del silencio?

La solución la sé, pero respeto el silencio. Es un susurro y no un grito. Cada cuadro, una sorpresa. La flor de la maravilla.

Mientras tanto, el portero Pepe Reina, tan nuestro aunque siempre esté tan lejos, aunque ya queda menos para que sea el entrenador salvación de nuestro primer equipo, que va a cumplir 37 años y sigue en la brecha siempre, protegido del arcángel. Del arcángel san Rafael, que es nuestro faro y vigía. Por eso gana casi siempre Rafael Nadal, que se ha retirado por ahora, porque esta preparando su boda -ya les tendré informados- en una finca hermosa que hay en su sierra isleña.

Se nos fue Camilo Sesto, una de las grandes voces de España. Yo le llamé en su día, la voz de turrón, por lo de Alcoy, y él me arregló el título:

-Tendría que ser la voz de turrón de Jijona, pero no, ya sabes que yo he nacido en Alcoy.

Era buena persona, siempre triste, siempre, como decía su canción, un susurro que a ratos es más que un grito. Estaba enfermo de lo que cantaba.

-¡Melancolíaaaaaaaa!.

Que es el cáncer del alma, no se olviden mis lectores, pero tampoco mis lectoras.

Arturo Pérez Reverte ha escrito un libro en el que cuenta la historia del Cid, que pronto será serie de televisión seguro. Tenía el otro día, en una foto en su casa nueva, un Corán sobre la mesa. Claro. Yo también tengo uno, viejo, que he mandado encuadernar porque es un libro de moda. Hay que leerlo, por lo menos, un par de veces. Esta llenó de cercanías.

En cuanto a grito, hay muchos, como el de Macarena Gómez, nuestra actriz estrella, valiente, que ha sido capaz de poner en cuanto al feminismo se trata a una cierta clase del mismo una voz bien valerosa, de la que se ha hecho titular en toda España.

Pilar del Pino, de la que tengo una palmera pintada, de vez en cuando me envía un pensamiento, una foto desde su casa admirable cerca de Medina Zahara. «Mantengan a los niños al alcance de los libros». Orejas y vuelta al ruedo, maestra.

Y aprovecho para abrazar desde aquí al maestro Tejero, al torero, que acaba de despedirse del toreo y al que debemos también orejas y vuelta al ruedo. Porque es uno de esos grandes toreros de plata sin los que no sería posible que hubiera hombres de oro.

Victoria Federica, que tiene nombre de reina, pero no lo es, la hija de la infanta Elena, a la que tanto gustan los caballos cordobeses, se ha hecho famosa por su colección humilde, pero resultona, de pendientes. El otro día le vi unos que parecían hechos por plateros cordobeses. ¡Qué pena que ya no les llamen, como en nuestro tiempo, zarcillos!

Claro que sí, nobleza obliga. ¿Cómo no voy a felicitar, como tantas veces hablé de ella, a Susana Díaz, nuestra expresidenta, que va a tener una hija ya mismo (ya está de cuatro meses) y lo ha hecho público?

Y no tengo más remedio que, desde aquí, enviar un beso muy grande, pero muy grande, muy grande, a mi niña Gloria Camila, la hija de Ortega Cano, que la veo estos días en la cuerda floja de la malidicencia pública e incluso profesional, en el ojo del huracán. Cuidado, mi niña bonita, mi niña de los limones, que no hay que estar ahí, pase lo que pase. Tienes talento, eres artista, que yo lo sé, como si hubieras sido hija directa de Rocío Jurado, hoy con más actualidad que nunca.

Y es que las leyendas no pasan, porque permanecen por encima de cualquier DANA... Los gritos y los susurros, más o menos, como cuenta el mito. Salían por la puerta chica, entre almohadillas, dos grandes toreros, Belmonte y El Gallo, y va y le dice don Juan a don Rafael:

-Maestro, ya ha visto usted, división de opiniones.

-Pero, Rafael, que ya ve usted que nos están echando lo que no está escrito en los papeles.

Y El Gallo, al que un día di la mano, como a don Juan, le responde tapándose la calva con la montera.

-Eso digo, Juan, división de opiniones. Unos, en el padre y otros, en la madre.

Ya no queda gente de esta, cordobeses que gritaban cuando susurraban y susurraban cuando gritaban. Los genios.

La pintora María José Ruiz, el portero de fútbol Pepe Reina, el cantante Camilo Sesto y la actriz Macarena Gómez. Foto: SÁNCHEZ MORENO / GETTY IMAGES / EFE/ JOSE MIGUEL CALVO