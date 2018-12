Debo decir con urgencia que ese título no es mío, pero sabrán comprenderlo. Lo acabo de escuchar ahora mismo en este internet que a veces me refresca la memoria. Que buena falta que me hace dada mi longevidad y el tiempo de este perol que ya lleva no sé cuántos años. Y es que estos días he tenido la suerte de hablar cara a cara con aquel buen director que fue en su día, Antonio Ramos, y al que acabo de abrazar. Y besar, incluso, en Sevilla. Fue él quien dio paso a esta página, que lleva aquí no sé cuántos años, si bien no me atrevo a decir y los que nos quedan, dada la mala salud de hierro que me acompaña. Total, que nos dimos la buena nueva y el feliz navidad primero, don Antonio y servidor. Tan contento porque, además, me acaba de conceder la Conferencia Episcopal el Premio Bravo de prensa de este año que se va. Vale. Muchas gracias. Pero quiero decir, que me enteré a la altura de Córdoba en el ave, lo cual me vuelve a indicar que me trae la suerte nuestro mapa. De toda la vida, claro. Aunque a veces se me vaya algún amigo. Solo pienso en ti, como ustedes deben recordar se trata de aquella canción, antigua no vieja, de Víctor Manuel, que resucita ahora con su voz de viejo minero, junto a su esposa, a la que a veces veo en la tele y por la que no pasan los años. Ni falta que le hace.

Dar desde aquí la bienvenida y a la par el buen viaje al último emperador de China, el presidente actual, que nos visitó y que traía en su agenda dos nombres. Uno, el de Los Pedroches, como sitio a contactar de cara al sueño y dos, la firma de lo del jamón, que se lo van a llevar a China. A ver si hay suerte y por lo menos nos dejan la espaldilla, que a veces es mejor que lo segundo. También le va el titular de este domingo, primero de diciembre ya. También le sirve este título a, como autónomo que soy para bien y para mal en mi oficio y en mi vida, nuestro presidente Amor. Le doy las gracias por todo, que sé que está haciendo, cordobés universal, lo que no está escrito en los papeles don Lorenzo, muchas gracias. Y de regalo de fiestas recibo ecos del poeta al que tanto quise, Vicente Núñez. Siempre es bueno en esta galería de retratos la fotografía de un poeta. Como debo dar desde aquí la enhorabuena ahora mismo, que estamos en tiempo aún, a Los Tambores de Baena, porque ya son Patrimonio de la Humanidad. Y es lo que digo siempre, pero no inmaterial, sino bien material, ¿o de qué está hecho el parche, y de qué también los palillos, y los papeles que los cuentan? Los tambores son el compás del corazón. Me lo dijo un día en el sur, en las tierras de Almería, aquel inolvidable Ringo Starr, el rey de la batería de Los Beatles. ¿Recuerdan ustedes, los que en su día tuvieron la dicha de verles en directo? Yo, ya saben, tuve la suerte, la inmensa suerte, de entrevistar a John Lennon en carne y hueso, que en su día fue portada de Pueblo, como bien recordará mi maestro Julio Merino, del que espero su próximo libro, que hace quince días que no me llega ninguno.

Eso sí, debo decir con urgencia que no estamos en tiempo de tiaras imperiales, ni de coronas de brillantes, aunque venga el último emperador chino a visitarnos. Además, y no es un piropo, la reina Letizia no lo necesita. Es la reina más guapa de las soberanas del mundo, por ahora. Y aprovecho para recordar, que ahora que tanto se lleva la idea de volver a poner en marcha aquella ruta de la seda, que es bueno que no olvidemos que la hizo en su día, y magnífica la serie, nuestro Gerardo Olivares, un genio de nuestra geografía.

Y tengo que comunicarles que se vuelve a llevar como prenda elegante de verdad, que no puede llevar todo el mundo, aquel sombrero único que llevaba mi viejo amigo, que en paz descanse, don Rafael Sánchez Pipo, que tanto me enseñó en su día a querer a Córdoba, a su modo y manera. Y desde luego mi alegría al saber que han concedido el premio Córdoba de Periodismo al compañero José Antonio Luque, que se lo merece y que se lo ha currado desde hace tantos años. Y ese galardón de la nostalgia que le acaban de ofrecer también a la obra bien hecha de Paco Campos, de las bodegas que llevan su nombre, y donde hace como poco casi más de treinta años escribí a tiza aquello en una barrica de su museo redondo: Córdoba me emborracha. Incluso con la palabra. Por eso la copla de Víctor Manuel es como si fuera un viejo himno de mi lejana juventud. Por eso el título de este domingo primero de diciembre. Aunque no pruebe el vino porque no me deja el médico. ¡Ay si me dejara siquiera por un día de esta próxima navidad! Pero la esperanza es lo último que se pierde. Se lo voy a pedir a los reyes magos, majos, de oriente que ya han salido de Persia. Con lo que está cayendo… los pobres.