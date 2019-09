Siguen las bolas de fuego

Pues sí, no sabemos de dónde vienen y a veces tampoco muy bien a dónde van. Pero siempre hay bolas de estas, bolas de fuego, noticias, que terminan siendo ceniza en el aire de los cuentos. Bolas, holas de fuego, que casi suenan lo mismo, trolas de fuego, colas de fuego, molas de fuego…

Pero hay bolas de fuego dramáticas, como la que lloramos hoy. La de la joven alférez de Lucena, Rosa María Almirón Otero, tan linda, tan niña, que murió en acto de servicio en el Mar Menor de Murcia. Adiós, y a sus órdenes, Córdoba llora su muerte y yo también desde mi perol dominguero.

Hay otras bolas de juego, positivas, para quien sigue demostrando su amor por los animales, en este caso sus burros. Desde Asnolandia todos los días me da su noticia nuestro eterno Pascual Rovira, que este año lo está dedicando a las lenguas indígenas, demostrando entre otras cosas que el rebuzno de sus burros es universal y todo el mundo lo entiende…

Y ya saben ustedes que la Casa de Alba, el Palacio de Liria, abre sus puertas... Una de mis mejores fotografías está hecha allí, a la puerta, con la duquesa Cayetana de Alba a caballo y servidor que mantiene en brazos a una niña dorada que es, por cierto, ni mas ni menos que la duquesa de Montoro, Eugenia Martínez de Irujo, a la que quiero tanto y de la que hablo casi todos los días…

Leo y transmito inmediatamente. ¿sabéis lo que les dijo el Rey, en voz baja, cuando recibió a los chicos campeones del Mundial de Baloncesto? Pues lo que siempre les dice, desde hace tantos años.

-¡Sois la leche, compañeros!

Y el editor Manuel Pimentel sigue publicando, heroicamente, casi cada día un libro, y a veces hasta lo presenta él mismo. ¡Enhorabuena!

Les confidenciaré una cosa. Se lleva tanto la barba que me quitado la mía. Y es solo por llevar la contraria, que es una cosa que ya le permiten tan solo a los viejos.

Por cierto, enhorabuena por la idea de dar un merecido homenaje al maestro Paco Peña, el jeque de la guitarra cordobesa.

Y también sería estupendo si se acuerdan en la próxima entrega de hacer siquiera una mención a José Luis y su guitarra, que por tener tenía hasta su piscina de arriba en forma de guitarra. Y que además usó su sonanta. Prefiero llamarla así a decirle instrumento, porque tiene alma, vale, lo que decía mas arriba. Me contó que a veces le preguntaban: «¿Es que es usted vasco, paisano? Como se llama Ysuguitarra...»

Bolas de fuego, hoy de papel como siempre encendido desde mi sentimiento. Por eso debo pedir perdón, aunque no fue mía la culpa, porque el otro día conté que Julio Anguita había roto su habitual silencio y había dicho.

«Debemos de dejar de una vez de mirarnos el ombligo los españoles» Y yo añadí: «Entre otras cosas, don Julio, porque el ombligo del mundo está una cuarta mas abajo».

De lo que no me arrepiento, lo que pasa es que en algún sitio lo segundo lo dijeron como si también hubiera sido suyo. No. Él es un señor y no dijo eso, pero yo lo apunté como de mi cosecha de viejo, de viejo verde incluso. Y lo quiero aclarar, cosa que ahora no hace nadie, pero en función de la verdad, que es mas que una bola de fuego, al maestro lo que es del maestro y a este viejo, lo suyo.

Y termino por este domingo, que avisan que vuelve aunque sea por unos días la dichosa gota fría.

Dentro de unas noches el día uno, en el especial homenaje a los mayores de por la noche, entregaré el Premio Tico Medina, que llevo dando hace unos cuantos años (lo han recibido la Reina Sofia y el torero Curro Romero, entre otras personas).

Se lo daré, espero que sea en mano a María Jiménez que ha casi resucitado. Se lo merece, es grande, muy grande. Yo le tengo un apellido... se llama, y se lo digo siempre, ¡qué sabe nadie!

Y por cierto que María Jiménez acaba de decir:

«No me he muerto porque no tenía ganas de encontrarme en el infierno con Pepe Sancho».

Olé el garbo, el talento, el valor y el duende negro. Le daré, espero, ese día, un beso y un abrazo de su parte, de parte de todos los cordobeses que comparten conmigo este perol cada domingo.

La duquesa de Montoro, Eugenia Martínez de Irujo; el editor Manuel Pimentel, el guitarrista Paco Peña y la cantante María Jiménez. Fotos: EFE / CHUS MARCHADOR