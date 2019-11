-La novela ‘El calentamiento global’ (Tusquets) se desarrolla en un lugar imaginario, Pico Paloma, gobernado por una industria petroquímica, que podría ser muy reconocible con muchos puntos de la geografía andaluza. ¿Qué le aporta la ficción al relato?

-Es una historia muy canalla. Si hablara de personas reales, me partirían la cara. De todas formas, cada vez tengo menos clara la barrera que separa realidad y ficción: lo de los ERE, por ejemplo, es de una sinvergonzonería de proporciones extraterrestres.

-El tema medioambiental queda de telón de fondo. ¿Qué otros calentamientos sociales le preocupan más? ¿Niega el cambio climático, como Vox y el primo de Rajoy?

-Me preocupa mucho el tema de la calentura mental de determinados posicionamientos ideológicos que nos conducen al bestialismo. Abascal, Donald Trump, Bolsonaro... Todo forma parte de lo mismo: alaridos primarios que nos reconcilian con nuestra condición más primaria. Negar el cambio climático se acerca al terraplanismo.

-En su libro, realmente, la mayor contaminación es la que produce la refinería, no tanto al medio ambiente como al tejido social de Pico Paloma: periódicos locales, oenegés, políticos...

-Bien visto. Es una industria contaminante, apestosa, pero no solo en el plano medioambiental. Casi más que eso, en el social. Contaminación moral.

-Dice un personaje: «Lo único que el dinero no consigue acallar es la muerte». ¿Nadie está a salvo de la corrupción?

-La precariedad favorece posicionamientos cortoplacistas, en los que lo importante, como decía mi padre, es el pancismo: llenar la barriga sin escrúpulos de volver la vista a otro lado. La crisis nos ha vuelto más cobardes.

-Sitúa el foco en un ‘youtuber’, a ritmo de trap. ¿El Apocalipsis era eso?

-Por lo menos, el Purgatorio. Es lo que consumen mis hijos, casi su único producto cultural. Produce ardores estomacales insufribles.

-Hace un retrato magistral de personajes en una novela coral. ¿Es muy observador del paisanaje?

-Hasta el extremo del divorcio. Cada vez que vamos solos a un bar mi mujer y yo, siempre acabamos de gresca: es imposible no poner la oreja en las mesas de al lado. No entiendo a la gente que se aburre bebiendo sola en los bares. ¡Están llenos de novelas!

-Uno de ellos, Lagartijo, cordobés, alcoholizado y defensor a ultranza de Felipe González. Repele a la vez que inspira ternura. ¿Cómo hace eso posible?

-Debe su nombre a la afición de su padre por los toros, aunque el apodo acaba acercándolo a la condición de reptil. Pienso que es más bien una triste rata, tan brutal como patético.

-Es muy crítico con el periodismo. No salva ni a la becaria en prácticas. ¿Estudió periodismo para criticarlo?

-Jajajaja. Me interesa el evidente drama de la devaluación del oficio, la manera en que ha sido invadido por marketeros con converse y gafas de pasta que se llenan la boca de palabros en inglés y que todo lo miden al peso de las visitas. Es una situación penosa.

-Es esta una novela más sensual-sexual que las anteriores. ¿Por qué?

-Una novela con ese título no podía dejar atrás la cosa erótica. ¡Sería un fraude! Mis lectores no me lo perdonarían.

-En sus novelas se ha metido ya con los políticos (‘Todo está bien’), con el mundo de los ‘coach’ (‘La gran ola’), ¿qué será lo siguiente?

-Prefiero no dar pistas. En esto de la literatura no funcionan las patentes.

-Por cierto, dijo que había podido meterse con los políticos porque solo leen los discursos que les escriben, y le contestó Pablo Iglesias en Twitter.

-Sí, se sintió herido: haciendo analogías con los políticos, dije que Iglesias parecía un yonqui de una peli de Torrente y que Abascal podía ser bueno como actor porno. Le hubiera gustado que le asignara ese papel a él. Y llevaba razón: Ron Jeremy sigue siendo un gran clásico de la industria.

-¿A cuántas horas de sexo-familia-amigos ha tenido que renunciar para ganar el Premio Tusquets?

-La literatura es como Julio Iglesias cantándome: «Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo». Es un sacerdocio chungo. El Premio Tusquets me ha ayudado. Pero esto es una carrera de fondo sin final. El premio siempre es la siguiente novela que toca levantar.

-Una frase que enmarcaría.

-«La única alegría en el mundo es comenzar. Es hermoso vivir porque vivir es comenzar, siempre, a cada instante». Lástima que su autor, Cesare Pavese, no predicó con el ejemplo.

-Tras 9 novelas, ¿se piensa ya escritor?

-Realmente, empiezo a no ser capaz de pensarme de otra forma.

-¿La literatura es combate?

-La literatura es el combate más hermoso, del hombre contra sí mismo, contra las palabras, contra lo que lleva dentro sin saberlo. Que solo puede ser abordado desde la completa honestidad: «A no ser que el sol dentro de ti esté quemando tus tripas, no lo hagas», escribió Bukowski.