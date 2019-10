«Ser docente es mi objetivo y voy a luchar por el mismo»

Con motivo de la conmemoración hoy del Día Internacional de la Tartamudez, la Fundación Española de la Tartamudez ha lanzado a nivel nacional la campaña #RevisaTusPrejuicios, cuyo vídeo está protagonizado por David Ruiz Rodríguez, un joven de 21 años de Villaharta, alumno del doble grado de Historia e Historia del Arte de la Universidad de Córdoba. Con esta iniciativa, esta fundación persigue visibilizar la dificultad de acceso a los procesos de selección de personal y el obstáculo para lograr promociones o ascensos dentro de un puesto de trabajo, no por falta de méritos, sino por prejuicios de los empleadores.<b>

-¿Cómo se animó a participar en este vídeo?

-Llevo un año unido a la Fundación Española de la Tartamudez y formo parte de un grupo de autoayuda, donde damos pasos para mejorar nuestra autoestima. La fundación realiza una gran labor de orientación a las familias y a los centros educativos. Surgió la oportunidad del vídeo y hacerlo me ha ayudado a aceptar mi situación y a mejorar mi autoestima. Mis padres lo han compartido mucho y están muy contentos. La campaña ha contribuido a que mis familiares normalicen mi tartamudez. Mis padres no tenían conocimiento de que yo necesitara atención temprana porque uno de mis abuelos presentaba igualmente este trastorno y nunca fue al logopeda ni supo que era bueno ese apoyo. Pero es que ni la sanidad ni la educación pública, que deben ofrecer este recurso, contemplaron que yo recibiera atención temprana, cuando está comprobado que tiene una función de mejora muy importante.

-La campaña que protagoniza denuncia los prejuicios que existen a la hora de contratar a personas con tartamudez. ¿La cifra de paro es muy alta?

-Sí está más difícil el acceso al trabajo, incluso con el reconocimiento del grado de discapacidad, que no siempre se concede. Quienes optan a un trabajo y son seleccionados por sus currículos se encuentran que cuando llega la hora de la entrevista oral ya no interesan para el puesto.

-¿Qué visión estima tiene la sociedad de la tartamudez?

-Existe mucha falta de información en todos los ámbitos, en especial los sanitario, educativo y laboral. Cuando le pedí a una médica de familia que me derivara a una logopeda para que me realizara una evaluación ante la posibilidad de solicitar el reconocimiento de la discapacidad, por ejemplo para obtener algún tipo de beneficio en materia de empleo, me vino a decir que no presento discapacidad, sino que existen ocupaciones a las que no podré optar, como le ocurre a personas obesas. Esa reflexión indica poco conocimiento sobre la tartamudez. O como cuando alguien intenta acabar una frase por ti o te aparta la mirada si te atrancas al hablar.

-¿En el colegio o instituto contó con apoyo de logopeda o adaptación?

-No. Y, si bien he contado con el apoyo para participar en actividades como el Erasmus+, no me ayudaba que a lo mejor cuando no podía articular bien las palabras me dijeran: «bueno déjalo, que siga otro». El logopeda se usa para otros fines en los institutos y es necesaria la atención de logopedia y psicológica por el daño que causa en la autoestima y que te producen ciertas personas cuando se ríen de ti.

-¿En qué ámbito laboral le gustaría centrarse al acabar sus estudios?

-Pues he tenido claro desde niño que quería estudiar Historia, una titulación con clara salida docente, aunque también me gusta la investigación. Ser docente es mi objetivo y voy a luchar por él, aunque algunas veces me planteo sí podré hacerlo. Actualmente, soy presidente de una asociación juvenil en mi pueblo. Es un reto que me hacía ilusión y que estimo me ayudará a su vez a expresarme y comunicarme mejor.