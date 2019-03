Las realidades de Perú

La trabajadora social cordobesa Marina Santos Maestre ha regresado recientemente de Perú, donde ha estado llevando a cabo un proyecto de cooperación, impulsado por el programa de voluntariado joven internacional del Ayuntamiento de Córdoba. La labor que esta cordobesa ha llevado a cabo ha sido gracias a una beca concedida por el Consistorio cordobés, dentro de la Convocatoria Internacional Joven 2018.

Su día a día en esta actividad y las positivas experiencias de esta cooperación en Perú los ha ido narrando esta joven en el blog del propio Ayuntamiento https://voluntariado.cordoba.es/itemlist/user/455-marinasantosmaestre. El proyecto del que ha formado parte Marina ha sido de carácter educativo y se ha desarrollado en las instalaciones del Centro de Investigación y Formación Intercultural Bilingüe Nopoki, cuyos alumnado lo constituyen jóvenes indígenas provenientes de los diferentes grupos étnicos de Perú. La entidad que seleccionó el perfil de Marina fue Setem, organización que trabaja con diferentes proyectos de cooperación, entre los que se encuentra el centro Nopoki, donde esta cordobesa fue recibida muy gratamente. La Universidad Católica Social Sapientiae (USCC) Nopoki es una universidad indígena, que acoge a las personas de las diferentes comunidades de la selva peruana, concretamente ubicada en Atalaya, una provincia que se encuentra dentro de la región de Ucayali, limitando con Brasil, por lo que forma parte de la selva amazónica.

Marina Santos Maestre estuvo realizando esta cooperación durante seis meses, desde agosto del año pasado hasta finales del pasado enero. «La experiencia ha sido muy enriquecedora en el ámbito profesional y personal. Las entradas que he ido haciendo a lo largo de este tiempo en el blog reflejan todo lo allí vivido. Estoy muy contenta, porque este blog ha tenido una aceptación y visualización muy numerosa. No obstante, me gustaría que otras personas que por el momento no han tenido la oportunidad de leerme, lo hagan desde este espacio, simplemente para que se conciencien de la existencia de otras realidades, diferentes y diversas, además de invitarles a que valoren todo lo que les rodea, porque no somos conscientes de lo que tenemos», señala esta joven.

Durante su estancia en Perú, Marina también ha trabajado aspectos importantes como el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género aplicada tanto a los discursos como a las acciones, pues en esta zona era muy importante trabajarla, aunque adaptada a esta población. Esta cordobesa hizo el grado de Trabajo Social en la Universidad de Málaga y también en esta misma universidad un máster de igualdad y género. Durante la realización de este proyecto de cooperación también ha participado en eventos culturales y repartido ayuda humanitaria. Marina resalta que, aunque donde ha estado estos últimos seis meses, es una región que necesita recursos, la UCSS Nopoki es una universidad que cada año incrementa el número de matrículas. En este lugar ha convivido con personas que realizan una importante labor como el padre Curro, que es un sacerdote de Calatayud, que lleva allí 25 años, contribuyendo a la búsqueda de productos que tengan proteínas para lograr que la población esté mejor alimentada.

Marina anima a otros jóvenes cordobeses a beneficiarse de experiencias como ésta que ofrece el Ayuntamiento de Córdoba, porque aprenderán muchísimo.