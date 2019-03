Es una expresión castiza que tiene mucho de la gracia andaluza. Ya saben a lo que se refiere. A veces, cuando alguien está más cerca de la cuenta de alguien por el que, o la que, uno se interesa, no es la primera vez que se escucha.

-¡Que corra el aire compadre!

O sea, eso que se llama en lo cotidiano el sitio, la distancia. Que siempre hay que mantenerla. Por si acaso, por si las moscas.

Y les digo que tengo cantidad de asuntos. Algunos trascendentales, otros bastante menos. Y, por lo general, polen de primavera adelantada. Que ya están bien blancos los almendros. Por eso debo de dar las gracias aquí, inmediatamente, a dos buenos amigos, míos. De un lado, mi Rosa Luque del alma, que me pregunta:

-¿Cuándo tienes pensado leer el discurso de la Academia? ¡Que llevamos mucho tiempo esperándote! Y también, para la misma hermosa historia, me llama Pepe Toscano, que va y me dice junto al Guadalquivir:

-El presidente de la Academia, señor Cosano, que me da el encargo de que te haga saber, para que no olvides tu compromiso de leer tu discurso en la academia.

Dos veces, dos llamadas al orden. Doy mi palabra de honor, que es también mi palabra de amor, de que de esta primavera no pasa, si es que tengo sitio libre. ¡Tengo tantas ganas, de verdad de verdad, de quedarme, por poco tiempo que sea, en Córdoba. En cordobita la llana hay una reja floría, recuerdo, a la par que aprovecho y digo con toda la urgencia del mundo que uno de los tres platos más importantes del mundo es... ¡el salmorejo! compañeros del mundo entero. Miren que casi iba a titular lo de este domingo: salmorejovisión.

Pero, al final, lo he dejado pasar, porque es bueno que corra el aire. Como el que rodea, el aire dorado del desierto, toda la película hermosa, como todo lo suyo, de nuestro Gerardo Olivares y su última creación por ahora, Cuatro Latas. Talento, talante, humildad, arte. A a ver si nos hacemos un selfie de esos, mi querido amigo.

No sé si es el sitio, pero vale. Que tengo todas las cartas marcadas para poder comunicarles a ustedes, mis devotos, que en poco tiempo, cuando ya pueda hacerlo legalmente, viene don Cristiano Ronaldo a jugar en el Madrid. Sí, no se me asusten, paisanos. Hay varias razones. Una, que el Madrid lo necesita, aunque solo sea por un par de años. Y a marcar goles, con su amigo Zidane. Dos, el portugués no termina de vender su casoplón de La Finca, que vale lo que no está escrito. Más. Acaba de inaugurar estos días su negocio de clínica de crecer el pelo... con los mayores adelantos. Y lo más importante. Una persona que está muy cerca de Ronaldo me comunica que Georgina, su pareja, está loca por venirse a Madrid, donde ha vivido casi siempre y donde nada más llegar se va a convertir, pero aquí en su mapa, en una de las influencer, que se dice ahora. Está bellísima. Ronaldo, Cristiano, que te estamos esperando. Ya sabes dónde has tenido y tienes tu casa.

Decirles también, aunque no quiero ser pesado, que para la temporada que viene tenemos ya definitivamente en la tele nacional a don Pepe Navarro, que anda sobreviviendo de sus naufragios sentimentales... y hasta económicos. Y también, que sé de buena ley que Marisa Jara, tan nuestra, lucha como una leona por su salud y su sueño. Se lo merece. El otro día, sin que ella supiera que yo era aquel que estaba tan cerca y que la miraba tanto, comprobé sin filtros que esta guapa de caerse, más que nunca.

Córdoba crece. Me descubren que nuestro Cortés, uno de los grandes bailaores del mundo entero, que tiene nuestras raíces, está buscando ya casa en Córdoba. A saber: que tenga patio, que tenga fuente, que suene la fuente, claro. Y que esté en el corazón de la Judería…….

Me gusta mucho, y debo decirlo, Pilar Jurado, la nueva presidenta de la Sociedad General de Autores. Es mujer, guapa, valiente, inteligente y está dispuesta a salvar del naufragio constante a esa casa a la que pertenezco y que de cuando en cuando me da unos modestos ingresos. Digamos cien euros al año, de la película Aprendiendo a morir, que hice hace ya tantos años con Manuel Benítez, el quinto califa, del que no sé nada desde hace ya mucho tiempo.

Y un secreto. ¿Tú sabías que el inmortal Elio Berhanyer, que en paz descanse, cuando recibía en su casa de Córdoba a los grandes amigos que tenía les hacía un rabo de toro como para chuparse los dedos?.

Y concluyo hoy con ese aire de Córdoba en el entretiempo, la sombra morada de los grandes árboles, y una copa de Montilla en la mano… ¿Hay quién pueda ofrecer una sensación más hermosa y más grande?

