Primer domingo de otoño

Además septiembre viene lleno de nombres. A ver si no. Tomen nota. O mejor que lo hagan de oído. Es domingo y mercadillo. A ver, si hay que estudiar lo he hacer en una especie de gran zoco, como ha pedido alguien para hacer un mercadillo de mercadillos, pero que durara todo el año. Doctores tiene la historia.

Mientras tanto, esta tormenta de nombres. Por ejemplo, el doctor Finito de Córdoba, que ha indultado un toro, después de una gran faena. A mí me gustaría mucho saber si los toreros que perdonan la vida a un toro luego lo vuelven a ver, o si le dan en su día de comer con la mano. El maestro José Ortega Cano, tan de actualidad estos días, mi buen amigo de siempre, que fue casi como mi hermano, yo le vi un día, poco menos que sentado en una silla de ruedas, dar de comer, sí, con la mano a una manada de bravos. Igual que si estuviera desesperado.

Siempre hay que romper en el perol con un par de nombres toreros. Claro que sí. Y luego pues muchas cosas, un minuto a la nostalgia de mi propia vida, porque veo que Sofía Vergara, la latina de oro, bellísima, se ha convertido en una de las damas del cine mas ricas, rica de dinero digo, que de lo otro ya lo era también, que no hay mas que verla, en la tele, en el cine o en los medios… Bueno, pues yo quiero recordar hoy aquel día que en una entrevista que le hice creo que fue en La 1, le pregunté cuándo pensaba casarse y respondió altiva y mirándome a los ojos que entonces los tenía mas verdes: «Pues por ejemplo contigo…»

Ya no se acordará de aquello. Pero como hace tantos años de eso, uno estaba aún de un cierto buen ver, claro que eran otros tiempos, que ya lo dice la copla, el tiempo pasa que es un primor. Por cierto, qué hermosa es la palabra ya poco pronunciada de primor, es como cuando se decía aquello de prenda, aunque luego desmejoro mucho porque la llevaba tatuada en la barriga uno de la primera manada.

Las palabras, mercadillo de palabras, ya casi todas usadas, pero que tienen mucho gancho. Como lo tiene todavía el torero nuestrísimo, por el que no pasan los años, don José María Montilla, mi buen amigo de toda la vida, el otro día en el Ave, con su pelo blanco, elegante, siempre haciendo el paseíllo...

Y para pelo blanco, aunque muy trabajado, eso sí, el de Pedro Almodóvar, que ya saben que ha recibido el León de Oro de Honor en Venecia. Se lo merecía, claro que sí. No se olviden que lo he contado ya no sé cuantas veces, que su padre era el vinatero que traía, a veces de contrabando, por Sierra Morena, el vino de sus viñas de La Mancha, y lo cambiaba por aceite de oliva de nuestro sitio de Córdoba. Y no es de exagerar si se dice que como todo se pega en el mundo, menos la belleza claro, igual tiene del cambio mucho del talento nuestro…

Es como lo de Rosalía, que desde que cantó en Córdoba aquella noche inolvidable, ¿rercuerdan?, pues dice que le trajo suerte, mucha suerte y la prueba está en el éxito grande que acaba de llevarse días atrás en los MTV Video Music Awards.

Aunque siempre hay noticias que lamentar, o por lo menos, que dan una cierta pena. ¿Por qué no va a cantar, como ya se tenia fecha y hora, Estrella Morente en Córdoba? Y yo que, de encontrarme mejor de mi cuerpo, me habría acercado a verla, en carne y hueso, cantar la copla en donde la copla tiene tanta fuerza como ocurre en nuestro sitio.

Bueno, pues que mejora el rey Juan Carlos, de su operación a corazón abierto. Como si lo lo hubiera operado nuestro emérito también doctor Concha, que tan bien lo hizo en su día, cuando aun operaba. Ya saben lo que un día dijeron de nuestro querido rey mayor, porque sigue siendo el rey como cantaba el mariachi: «Tiene una delicada salud de hierro».

Recuerdo ahora que Aurelio Teno, el genio escultor, me hizo un día con unos dientes de lobo y un aro suelto y fino un collar único en el mundo. Me lo robaron un día de agosto, en que me dejaron poco menos que en cueros, en mi casa, que es la suya, de Madrid. Estoy haciendo memoria. Dolorosa en este caso, ¿Dónde estarán? Eran dientes de lobo de la Sierra Morena cordobesa. Igual en un mercadillo de domingo aparecen.

Y voy diciendo adiós pero antes el nombre del cantaor de Lucena, donde hay muy buenos cantaores, Antonio José, que se llevó el premio por tarantas. Y el de Julio Anguita, queha hablado como habla el oráculo del tiempo y la sabiduría: «Solo hacemos que mirarnos el ombligo y echamos la culpa de las cosas que pasan a los demás, como si nosotros también no la tuviéramos…» Y acabo con mi enhorabuena a esta joya de artista que es Josefina Molina, Premio Nacional de Cinematografía. ¡Ya era hora!

El torero Finito de Córdoba, la actriz Sofía Vergara, el director de cine Pedro Almodóvar y la cineasta cordobesa Josefina Molina. A.J. GONZÁLEZ / EFE