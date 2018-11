Patinete de papel

Y digo de papel. Porque el otro está siendo muy discutido. Y es que, es verdad, puede caminar por la acera y te puede llevar por delante. Por delante y por detrás, aunque esté feo decirlo. Pero es una prueba de eso que se llama la modernidad. Y además, bien que recuerdo a un amigo pintor suizo que recorría La Mancha mientras mi amigo y compañero Manuel Piedrahita y servidor lo hacían en vespa para contarlo, hace más de medio siglo. Bueno, pues el pintor Aroldo iba en lo alto de un burro, con su bota y su caballete, y si le preguntábamos que por qué hacía eso con el helado que hacía, respondía siempre alegremente.

-Es que en burro todo es paisaje.

Y eso que aún ni había nacido siquiera nuestro Pascual Rivera, el señor de los anillos al que tanta gente copia. Pero ya saben lo que dice el refrán. No voy a repetirlo. Sí comunicarles que Mónica Teno me envía un precioso librito sobre la memoria de nuestro don Aurelio, al que tanto echo de menos, en su monasterio de Pedrique, que es una especie de Escorial en la tierra del lobo y donde siempre miro y veo a nuestro genio, con su cabeza de César…

-¡Cómo te echo de menos, viejo amigo!, sembrador de quijotes por el mundo entero.

Pero hay que seguir adelante y no caer en la melancolía, que es como un cáncer dulce. Por eso, aquí me tienen, que me hago un selfie de esos a la altura de Córdoba con la Padilla, que me gusta tanto, a la que de viva voz le hago este agradecimiento.

-Sigue haciendo lo que haces y, sobre todo, nunca me pierdas nuestro acento.

Acento del sur, que cada día me parece más hermoso, más nuestro, aunque tenga los matices de cada lugar de España. Por eso es de agradecer que el otro día en la tele los de la Córdoba nuestra, gritaran desde el palco de invitados.

-¡Tico, Tico, Tico!...

No me había pasado nunca. Córdoba siempre tan conmigo, a pesar de que pasan los años. Nobleza obliga. Decir que Antonio Ramos Espejo, que fue director de nuestro periódico hace ya tantos años, escribe para la productora Cibeles un capítulo de la serie sobre García Lorca en Méjico. Y debo decirlo, porque lo recuerdo bien, aquel día que en la Judería, donde hay mosaico que lo recuerda en el patio de mi amigo Rafael, nació aquella idea del Perol, que aún continúa, aunque ya no se dice, gracias a Dios y a ustedes.

También decirles, que me veo con Raquel Bollo, que ha vuelto al Sálvame, que además hacia buena falta. Está más guapa que nunca. Porque hay un tipo de damas, a las que el tiempo, como al buen vino, y no es tópico decirlo, los cumpleaños, las hacen más bellas todavía. Y no lo acepten ustedes como el piropo de un viejo sino como un antiguo detector de metales desde hace mucho tiempo.

Oro puro, plata cierta, ¡cuántas cosas en mi agenda de baile!, el baile de las palabras. Por ejemplo, esa casa rural que alquilan, que fue en su día de nuestro Finito de Córdoba, cerca de Almodóvar, cruce también de caminos, coronada del castillo. Y luego, pues, desde hace unos días, Víctor Manuel que vuelve a cantar, aunque sea lo mismo de siempre. Yo tuve la suerte de presentarlo por primera vez en aquel festival de Tenerife, igual que a su dama doña Ana Belén, que vuelve con un disco que se llama Vida, o algo así. Y ya está aquí la Navidad. Me cuentan, y ya lo espero, que va a salir en pocos días un libro con lo no publicado o lo más veces publicado del maestro Pablo García Baena, que sería un hermoso regalo de Reyes…

Me llama desde Santander mi buen amigo Zacarías para indicarme lo que yo ya conocía y perdonen que me pase tres pueblos.

-Oye, que ya sabes que soy el quesero mayor del reino del que tú eres cofrade. Bueno, que en cuanto vuelva de Cartagena de Indias, que voy a ver cómo va mi locura de los niños que cuido desde hace tanto tiempo, me acerco hasta Zuheros de Córdoba, donde hacen no solo una feria del queso formidable, sino también, uno de los mejores quesos de cabra del mundo entero, a ver si puedes y me acompañas. Hecho, le respondo.

Y lo que no quiero olvidar, nunca. Rosalía, la nueva divinidad del flamenco que acaba de descubrir:

-Me siento feliz, cuando me viste el genio de la moda, el cordobés, Palomo Spain.

Natural y vecino de Posadas. Y a un amigo de verdad, de los que ya no quedan le llaman Miguel Strogoff, como aquel de la novela. Porque era, en este caso no ya el correo del zar, sino el correo del azahar.

Y es que el que yo llevo en mi perfume es el de un viejo convento de un viejo barrio de monjas de clausura de Córdoba.