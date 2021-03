El pasado esclavista de Suecia en el Caribe

El escritor sueco Niklas Natt och Dag rescata en su última novela, 1794, segunda de una trilogía histórica ambientada en su país, el poco conocido pasado esclavista de Suecia en el Caribe, cuando ocupó durante casi un siglo la isla francesa de San Bartolomé.

En 1794 (Salamandra/Proa), el lector se reencuentra con el Mickel Cardell de 1793, que debe investigar el caso de una joven asesinada la noche de bodas, mientras agoniza en un hospital a las afueras de Estocolmo un joven aristócrata acusado de un crimen horrible. En la presentación virtual de la novela, Natt och Dag admite que su protagonista, Cardell, solo encuentra sentido a su vida mientras está enfrentándose a los crímenes más viles.

«En la novela anterior, Cardell se pasa el tiempo intentando suicidarse con la bebida, después de los traumas y secuelas que le dejan su participación como soldado en la guerra entre Suecia y Rusia», comenta el autor, que intenta «descubrir cuáles son los motivos que inspiran a cada personaje».

Cardell, que, a decir de su creador, en el primer libro era como el ayudante, «el segundo del dúo, el Whatson, el Obélix, el Haddock de Tintin», ha ganado en 1794 mayor protagonismo porque en la primera entrega se cargó al protagonista al final y de este modo ha intentado recrear ese dúo formando pareja con el hermano de su admirado amigo muerto, una relación que evolucionará en 1795.

La peculiaridad de 1794 es el pasaje de la historia que sucede en San Bartolomé, que los franceses entregaron a los suecos a cambio de concederles el paso sin impuestos por el puerto de Gotemburgo. En la isla fundaron Gustavia, único puerto neutral abierto cuando los ingleses bloquearon la zona durante la Guerra de Independencia estadounidense.

«Creo que hasta los años 1950 no se sabía este pasado porque había autocensura en los archivos del país, hasta que apareció una monografía en la que se mencionaba el comercio de esclavos de refilón, pero en las dos décadas siguientes se ahondó en esta parte de la historia sueca e, incluso, hubo movimientos antimonárquicos», comenta. La novela, añade, ha sido una oportunidad para «sacarle el polvo a detalles escabrosos y duros de la historia sueca, como los castigos a que se sometía a los esclavos».

En la novela, aparte de una recreación minuciosa del Estocolmo de la época, alabada por lectores y crítica, el escritor describe el ambiente de la sociedad sueca de 1794, con unas cuotas de corrupción elevadas. «Ver paralelismos con la actualidad es inmediato porque la naturaleza humana no cambia, aunque pasen siglos, a pesar de que la vida sea hoy mucho más fácil para nosotros y tengamos más libertad. La humanidad sigue avanzando hacia su propia autodestrucción si no lo remedia». A pesar de su visión «pesimista» de la vida, Natt och Dag (literalmente noche y día, en sueco) espera trasladar en sus libros «pequeñas briznas de esperanza en el futuro», si bien piensa que «cuando están ahora desapareciendo los últimos de la generación de la II Guerra Mundial parece que entramos en un nuevo ciclo de violencia».

Tras 1795, que se publicará en Suecia en septiembre, el escritor proyecta escribir la historia de los Natt och Dag, una de las familias nobles más antiguas de Suecia, que desde el siglo XV y durante 200 años fue guardiana del reino y acuñaba la moneda sueca con su propio escudo, hasta que en el siglo XVII perdió toda su fortuna. Asegura el autor que en su familia hay «una gran historia y muchas aventuras» y se puede escribir «un poco de épica histórica al estilo de ‘Juego de Tronos’ o la trilogía de Thomas Cromwell escrita por Hilary Mantel». Como ya es costumbre, el autor emprenderá una concienzuda investigación con los papeles familiares, pero aclara: «No escribiré nada para glorificar a mi familia, formamos parte de los sucesores de la sociedad feudal y de la nobleza, y eso hace que tenga mayor licencia para estudiar los rincones más oscuros. El apellido es conocido por un asesinato que se cometió con un hacha».