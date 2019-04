Oro bueno, plata fina

Como Córdoba es lo que todo el mundo sabe, una joya en tierra de buenos joyeros, posiblemente de los mejores del mundo, y no es porque me estén leyendo. De ahí viene lo del título, en este día importante en que lo primero ya saben, hermanos míos. Hay que votar deseguida, como decían en mi pueblo, que cada día soy más de pueblo. E, inmediatamente, la última de los domingos desde hace ya tantos años. Que les sirva, si es que les sirve de algo, por lo menos para aliviar la memoria. Y les hablo por supuesto de Isabel Pantoja, que hizo que España se levantara mas tarde el viernes por la mañana, con la que estaba cayendo. ¡Qué cantidad de nombres queridos!

Que si Rafa Nadal sufre jugando. Nadal, si es que ya lo has dado todo o casi todo, muchacho. Nos has llenado de gloria. Y si tu raqueta no responde a tu muñeca, a tu corazón seguro. Gracias por cuanto nos diste. Los dioses a veces también se cansan. Tu resplandor continuará por los siglos de los siglos. Yo te daría este año inmediato el título de cordobés honorario, porque te lo has merecido con creces. Este es un país insaciable, y yo te haría, desde aquí insisto en ello, por lo menos aprovechando tu boda inmediata, por lo menos, como poco, Marqués de Nadal. ¡Se parece tanto que no hay mas que verla, una raqueta a una guitarra!

Y a propósito, no sé dónde he leído que en la lista de las visitas en España no viene a vernos Bob Dylan, que siempre usa nuestro sombrero y que ya pasó por aquí, sin que echáramos las campanas al vuelo, hace poco, en un concierto yo diría que inolvidable en el Festival de la Guitarra de Córdoba.

Menos mal que está la buena noticia, al menos para este viejo reportero, que Rafael Gómez, según dice el juez competente, no tiene que volver a la cárcel. De lo que me alegro tanto.

Por cierto, que muchas veces me preguntan cuál es el mejor amigo que he tenido y es difícil decirlo pero después de pensarlo bien he decidido que mi mejor amigo desde siempre, desde aquel primero que leí, y que fue dada mi geografía: El Romancero Gitano, de mi paisano Federico García Lorca, que era lo primero que leíamos a escondidas los chiquillos de Granada.

Ya viene el mayo de Córdoba, que está mas que en los almanaques, en la cita del corazón. Vienen los lunares en los vestidos, las flores, y hasta los colores sobrios. Sobrios que no sombríos, en lo que es la fraseología andaluza sobre todo, esta que se está llevando mucho.

-¿Sabes lo que es hacerse un pacoleón?

-Dímelo cuanto antes, prenda.

Pues hacerse un desnudo total, como con frecuencia se hace ese genio Paco León, ya saben. O sea ponerse en pelotas,

Antes ya saben, o hasta hace poco, se decía: «Me hago un Elsa Pataki». Que era mostrar abiertamente la espalda, a veces hasta allí donde como decían en mi tiempo, «la espalda pierde su casto nombre». Por no decir de una vez culo, que está en el diccionario.

Claudia Schiffer, la modelo alemana que tiene casa en las islas Baleares, cumple años, pero no sé cuántos, ni falta que me hace. Lo cuento porque soy de los escasos mortales que un día de la boca de ella, sin merecerlo, recibí un beso. ¡Ay, si además hubiera olido a azahar, que es el perfume de la naranja y que es el oficial de Córdoba!

Eso sí, decirles que puede ser por una razón bien clara.La mejor naranja del año, según fuentes oficiales, ha sido y es la naranja cordobesa, lo que hago público para general conocimiento.

Como se dice en los papeles oficiales, y eso sí, hacerles saber que van a poder ver pronto en las televisiones, en una serie de la Costa del Sol, al inolvidable y discutible Jesús Gil y Gil. a lo tienen. Debo decir que yo, tantas veces como le llamé, estaba al otro lado del teléfono. Y confirmarles que cuando me presentó a su caballo Imperioso, que está disecado en una de sus casas, en el campo, me aseguró, dejándome que lo acariciara un minuto.

-Y además es cordobés, de los de pura raza, no me importa que lo cuentes.

Dicho y hecho. Y remato, aunque no me gusta el verbo mucho, pero está en el diccionario. Que estaba previsto que fuese a Lucena, el maestro Luis del Olmo, a levantar con su hermosa y única voz a poetas nuestros. Maestro, ¿por qué no recogerlos en uno de esos discos duros que ahora se llevan en un bolsillo? Y además que se lo pido, jefe, con la fuerza que me da haber sido, ni más ni menos que pregonero de la Virgen de Araceli, patrona del campo andaluz, al que cada día más pertenezco...