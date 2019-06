«Nos marcan goles porque nos hacen sentir impotentes»

-¿Cómo está la situación tres años después de la crisis de los refugiados en Europa?

-Peor. Hasta que no se mire de frente la realidad y se den pasos hacia las soluciones para una coexistencia armónica del planeta, no mejorará. Es más, esta situación se está dejando pudrir, no haciendo nada.

-Siendo un problema político global, ¿por qué carga las tintas contra la socialdemocracia?

-Asumo que la derecha y el centro liberal hayan comprado el discurso de criminalizar al migrante. Repiten la estrategia que en los años 40 utilizaron los fascistas, pero la socialdemocracia tampoco defiende la legalidad internacional. Eso es lo duro.

-¿Cuánto hay en ‘El granado de Lesbos’ de crónica periodística y de novela?

-A veces la realidad parece ficción y es inconcebible. Si tuvieras que inventar que hay gente que después de un periplo en el que se han jugado la vida se vuelven a su país, no lo creeríamos. El libro es una crónica de hechos reales, que yo he vivido. Hay tres elementos vertebradores del relato: el granado que da título al libro y simboliza la necesidad atávica de seguir militando en la esperanza; una pareja siria kurda y una mujer siria anónima, que me han permitido dar el paso de los dramas individuales a lo colectivo, porque personifican situaciones: desde de lo que huyen, hasta la violencia institucional que siguen sufriendo.

-Dos de esos protagonistas parecen abocados a regresar a Siria.

-Lo tremendo es cómo se puede llevar a la gente, ya en suelo europeo, a sufrir hasta el punto de plantearse volver a sus países, aunque estén en guerra, y qué políticas migratorias están tomando los países de la Unión Europea para incentivar esos regresos a razón de 400 el migrante.

-¿Este libro busca poner a la UE ante el espejo?

-Es que, después de vivir esta experiencia, a rescatadores, activistas y periodistas se nos ha caído la venda. Ver el funcionamiento del sistema por detrás provoca vergüenza y temor, porque en el momento en que se consiente la violación de la ley, no hablamos de una cuestión ética, sino legal. La arbitrariedad hoy les machaca a ellos y mañana, a nosotros. La ultraderecha ha contagiado su discurso y cada vez somos más los apuntados: feministas, maltratadas, gays... Se está consintiendo que la ley no se respete en Europa. Además, Europa ha conseguido paralizar los rescates en el Mediterráneo por la vía de no autorizar puertos para el desembarque. Eso da vértigo.

-¿Qué puede hacer la democracia para contrarrestar esos mensajes?

-No partimos de cero. Tenemos leyes. Lo que hay es que cumplirlas.

-El Ejido, con un 30% de inmigración, se ha convertido en el bastión de Vox de toda España. ¿Parece que esa pedadogía es complicada?

-Han pasado 20 años de los ataques racistas de El Ejido y no creo que la Administración, ninguna, haya hecho pedagogía de la convivencia multicultural. Habrá que contar la inmigración de 1.001 maneras para huir de la sensación de rutina de cómo se cuenta.

-¿Qué margen de maniobra real tiene ante esto un ciudadano de pie?

-Lo que más me preocupa es que hay gente que considera esto buenismo, y se comete la irresponsabilidad de no hacer nada. Se pueden hacer cosas como acabar con las devoluciones en caliente, las concertinas en Ceuta y Melilla, implantadas por Zapatero, y recuperar la petición de asilo en embajadas que él derogó. Nos marcan goles porque nos hacen sentir impotentes. Si hasta el Fondo Monetario admitió que Europa necesita rejuvenecerse con los migrantes, hay margen.

-¿Cómo le ha cambiado su experiencia en Lesbos y por qué la ha contado?

-Soy más escéptica, claro. He pasado de creer en el poder transformador de la palabra a querer creer.

-¿Cuál cree que es el motor que lleva a voluntarios, como los bomberos de Proem-Aid, a ayudar?

-Encarnan el instinto de fraternidad con el desconocido, una energía poderosa con una potencialidad increíble. A ellos les ha cambiado la vida para siempre. Saben que todos estamos en la misma barca, amenazados por la misma precariedad que se extiende como una mancha de aceite.

-Ha mantenido el contacto con algunos protagonistas de su relato. ¿Cree que están hoy peor que en 2016?

-La casuística es diversa. Algunos han llegado a países donde le han reconocido el asilo como Francia, otros han sido derivados a Chipre y otros volvieron a sus países de origen.