Motos solidarias

«Los moteros somos muy solidarios». Con esta afirmación, Antonio Bermúdez, copropietario de la cervecería Ruta 77 junto a su esposa, Aurora Salas, resumió el ambiente vivido ayer en la primera fiesta motera celebrada en su establecimiento, ubicado en el polígono de Chinales. «Una fiesta de amigos sin ánimo de lucro», según la describió, a la que asistieron en torno a 350 moteros llegados de diferentes provincias como Granada, Almería, Málaga y Barcelona.

En este encuentro recaudaron alimentos para la asociación de vecinos La Mirada del Sur, que ayuda a familias del barrio del Sector Sur, y también recursos económicos para respaldar la carrera del joven piloto de motociclismo Óscar Núñez, que es malagueño, pero trabaja con el equipo cordobés Deza Box 77. Para esto, contaron con la colaboración de los participantes en el evento y también de empresas, que aportaron alimentos y regalos que fueron sorteados entre los presentes.

La jornada transcurrió de forma animada y los participantes pudieron degustar un arroz y un salmorejo para almorzar. Antonio Bermúdez explicó que esta cervecería, que fue abierta en diciembre del año pasado, ya ha acogido otros actos solidarios y confían en poder realizar nuevos proyectos en el futuro, entre los que citó la entrega de regalos a niños que se encuentran hospitalizados o la participación en la cabalgata de los reyes magos, encabezando la comitiva.

De su parte, el presidente de la asociación de vecinos La Mirada del Sur, Manuel Sierra, acudió a esta fiesta y se mostró agradecido por el apoyo recibido. En esta línea, comentó que «ha habido mucho ambiente y se han recogido alimentos», y manifestó que «me siento bien por que hayan contado con nosotros».

Este representante vecinal recordó que el Sector Sur «es uno de los barrios más pobres de España», según los datos publicados el pasado mes de mayo por el Instituto Nacional de Estadística. De este modo, afirmó que, pese a que distintas voces apuntan ya a la salida de la crisis económica, «muchas familias no se recuperan, están desestructuradas y tienen empleos precarios».

Por esto, confirmó que hay hogares que «necesitan alimentos y material escolar», aunque en este último caso detalló que algunos niños han recibido la ayuda de la Obra Social La Caixa. A modo de ejemplo, el presidente de La Mirada del Sur recordó que «ayer (por el sábado pasado) me llamó una mujer porque no tenían nada para comer y su marido acababa de salir del hospital. Son cuatro en la familia, con dos niñas pequeñas, y tienen una pensión no contributiva». Una situación que le llevó a reivindicar más implicación para dar respuesta a las necesidades que están viviendo las familias cordobesas.