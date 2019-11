La morena de la copla

No es por llevar la contraria, pero las crónicas que lo avisan, y que se lo saben de memoria, anuncian que viene un tiempo en el que, a pesar de tanta rubia, se van a llevar morenas. Por mí, me parece bien, aunque al final, la verdad sea dicha, hace más de 60 años, si no me equivoco, 60 años y un día, en la hermosa cárcel del amor, me casé con una pelirroja, tanto que el primer piropo, requiebro, que le dije, fue aquello de «Niña, que parece que estás tomando el sol con un colador».

Va a subir la fuerza de nuestra sierra, por algo bien llamada Sierra Morena, a la que quiero tanto. Tanto, que he querido saber, y ya lo sé, casi todo, de esa leyenda que cuenta de las catorce aldeas de Fuente Obejuna, entre las que hay una, que me trae revueltas las madres, en este caso los padres, y que se llama, miren qué nombre, Ojuelos Altos.

Córdoba, con los cinco sentidos, como siempre. Y hoy lo primero, ya saben, esa cita con las urnas. Hay que ir, tranquilamente, en este domingo de otoño, que la verdad es que parece ser que nos jugamos muy mucho.

Y que hay que respetar lo que quiera votar cada uno. Por ejemplo, le están regañando a Pepe Reina porque se ha mojado, en voz alta, y creo que también a Manuel Díaz El Cordobés, pero no se olvide del dicho: «Ca uno es ca uno».

Y luego, pues todo lo demás. Lo de la princesa doña Leonor, que aun hoy día colea. A ver si sus padres, que tanto les gusta Córdoba, y me consta, la traen un día, aunque sea de ida y vuelta, y le enseñan el salmorejo, ya que se ha sabido ahora que uno de sus secretos es que, además, le encanta la cocina, y sobre todo la española. Vale, pues, que si viene y lo hace, la haremos señora del salmorejo, y le regalaremos, seguro que sí, una capa de aquellas que hizo en su día nuestro insigne modisto, que se nos marchó hace poco.

El escritor Antonio Gala; la princesa Leonor; el presidente del Círculo de la Amistad, Pedro López Castillejo y la cantante Rosalía.

Me preguntan por un email de esos que llegan a veces. ¿Qué sabe usted, que casi siempre parece que sabe todo -no crean lo que les dicen- del maestro Antonio Gala, para el que pido ahora mismo, si es que ya no lo tiene, el premio Princesa de Asturias ¿Qué libro es el que está escribiendo?

Seguro que el mejor de todos, si es que termina de verdad, aunque él no tiene muchas gana de hacerlo, sus formidables memorias. Yo le recuerdo mucho, no saben ustedes cuánto. En fin, antes de fin de año, a ver si lo tenemos cerca en el casoplón de su fundación. ¡Le queremos tanto, maestro!

El otro día, en el programa de Juan y Medio de todas las tardes, el que más ven en el sur de España, bueno, pues tuve la enorme alegría de poder saludar, muá muá, no sé cuantas veces, no sé cuantos besos, a esa Diana Navarro que cada día es más grande. ¡Vaya voz que tiene la niña! Es la mejor en lo suyo, sin duda. Y además, le recordé, y ella bien que se acordaba, de aquella noche inolvidable, creo que era del Olivo, cuando le escuché cantar tan cerca, en Baena, tierra a la que recuerdo tanto, tanto, pero tanto, tanto, tanto.

Me confirma mi buen amigo, que tanto sabe de esto, que es verdad lo que hace unos días contó nuestro periódico, el CÓRDOBA. Me llama por teléfono sin saber que yo ya lo sabía, y me cuenta -puedes decir, que es de la mejor fuente del mundo aunque a él como buen cordobés, prefiere seguir trabajando en silencio-, que el traje que llevaba Rosalía en el nuevo vídeo de la cantante era de nuestro Palomo Spain, que es el rey de lo suyo en esto.

Alegría, y mucha, al saber que le han dado el premio de los libreros a nuestra Librería Luque de toda la vida. Se lo merece y más cosas todavía, como es el de estar sentado en un sillón de la academia, les diré por qué, pues porque es un vendedor de palabras como pocos, y las palabras son el no va más, la masa, el tuétano de la Real Academia, que está más viva que nunca por culpa de un cordobés, que la dirige, entre otras cosas y del que escribo casi todas las semanas.

¡Qué bonito premio ese tan lindo, del Potro de Oro de las Peñas Cordobesas! ¡Qué guapo, el de las Fiambreras de Plata! y la llegada, siempre bien recibida, de la revista del Círculo de la Amistad, que me envía, como siempre, su presidente don Pedro López Castillejo, ¡y de la que aprendo tanto! La Casa, se llama, y que tanto cuenta de la Córdoba de ayer, de hoy y de la de mañana y por la que sé, que don Pedro ha sido elegido, merecidamente, vicepresidente de todos los círculos de España.

Y un adiós, con toda la solemnidad del mundo, para esa dama de la libertad que fue, aunque yo no tuve el gusto de conocerla personalmente, doña Lola Castilla, como alegrarme, no saben cuánto, de que le hayan dado el Oscar del pan.