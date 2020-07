Miss y Míster Córdoba 2020: más que una cara bonita

Una estudiante de Farmacia de Rute de 21 años y un diplomado en Turismo de 31, criado en el cordobés barrio de Ciudad Jardín, representarán a Córdoba en los certámenes Miss World Spain y Mister International Spain 2020, que este año se celebran en Oropesa del Mar (Castellón), del 19 al 26 de julio.

Tanto María Roldán como David Jiménez han sido elegidos gracias a sus perfiles en redes sociales. Desde que en el 2013, Miss World Spain cogió el relevo de Miss España, la gala para elegir a los candidatos de cada provincia no siempre se celebra. «Hace cuatro años fui la reina de las fiestas de Rute y muchos fotógrafos tienen imágenes mías en las redes, por eso contactaron conmigo», explica María. «Decidí que participaría porque no es el tipo de concurso donde solo cuenta el físico. Cada candidata, por ejemplo, apadrina una oenegé o una asociación». En su caso, la protectora de animales Arca de Noé.

Además, cada miss deberá demostrar su formación y realizar una prueba de talento. María tocará el piano. La joven ruteña, que hace primero de Farmacia en Granada tras obtener el título de técnico superior en Nutrición y Dietética, también estudió piano en el conservatorio de Lucena.

«No me presento con la intención de ganar, sino con la de disfrutar de la experiencia y conocer a gente», señala la joven, que tiene las cosas claras. «Si me sale algún trabajo relacionado con la moda o con la imagen de alguna marca, lo haría, pero nada que vaya contra mis principios». Y en ese sentido, nada más difundirse en redes su candidatura, María rechazó una oferta para participar en el programa de televisión Hombres, mujeres y viceversa. Eso no es lo suyo. Su verdadera vocación es la farmacia y la nutrición deportiva. No en vano, su familia es propietaria de la farmacia La Pileta, de gran tradición en Rute.

David Jiménez sí incluye entre sus objetivos ganar el concurso. «Si te soy sincero; voy porque quiero ganar y ser Mister International Spain 2020, pero eso no quita que quiera disfrutar y vivir una experiencia única».

Para David, el mundo de la moda no es nuevo. Ha desfilado como modelo y tiene experiencia como azafato de congresos. En la actualidad, trabaja en Sevilla como asesor comercial en una gran multinacional y de imagen para diversas marcas. «Me estoy preparando a fondo para el certamen», cuenta. Y no solo a nivel físico, pues también se exige cultura, idiomas o dotes como comunicador.

Tanto María como David intentarán demostrar que son más que una cara bonita. Aunque eso también. Su aventura comienza el 19 de julio, y hasta entonces se les puede votar por internet, en la web oficial del concurso y en sus perfiles de Facebook e Instagram, recuerda David. Así que, instagramers tomad nota: @maryaroldan y @david_jimenez89.