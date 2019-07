«Me siento preparada y con ganas de dedicarme a esto»

María del Mar Aguilera ha sido la elegida para representar a Córdoba en el concurso de belleza Miss World Spain, una aventura en la que se ha adentrado por sorpresa pero que la tiene muy emocionada. La prieguense ha compaginado la preparación del evento con su último año como universitaria. Sus estudios en Psicología le han servido para llevar a cabo el lema del certamen Belleza con un propósito. El suyo ha sido normalizar las enfermedades mentales, acudiendo como voluntaria a un centro de personas con trastorno bipolar.

-¿Qué le llevó a participar en el certamen?

-Me lo ofrecieron a través de redes sociales. Este mundo es algo que a mí siempre me ha encantado, pero justo este año no me lo había planteado porque tenía en mente terminar mis estudios y ya, luego, hacer algo de este tipo. Pero bueno, las cosas llegan cuando llegan y ha llegado este año, así que perfecto. No puedo estar más agradecida.

-¿Qué relación tiene la psicología con este mundo?

-El lema de este certamen es Belleza con un propósito. Esto consiste en que durante el año que tengamos el título de Miss nos dediquemos a tener algún proyecto social. A mí me ha venido muy bien ser psicóloga porque así he podido llevar a cabo el lema de una forma más cercana. He estado asistiendo durante este año como voluntaria a un centro de personas con trastorno bipolar. Atendiéndolos, ayudándolos. Esto me ha ayudado a llevar el propósito de una forma más profesional. Este propósito es algo muy importante dentro del concurso.

-¿Tenía cierto reconocimiento en redes sociales, colaborando con marcas, o ha sido casualidad el encuentro con el concurso?

-Sí y no. No tenía ningún tipo de colaboración ni reconocimiento con marcas, pero sí me he dedicado bastante al tema de la fotografía, a los intercambios de fotógrafo modelo. A raíz del certamen sí me han surgido bastantes trabajos y bastantes cosas con marcas.

-¿Piensa dedicarse a este mundo profesionalmente?

-De momento creo que sí, voy a intentar compaginarlo, por su puesto, con la continuación de mis estudios, pero la Psicología no tiene una edad, sin embargo esto sí. Entonces, creo que estoy en el momento. Me siento preparada y con ganas para intentar dedicarme a este mundo. Así que a raíz de este año empezaré a poner ímpetu en ello.

-¿Cómo ha sido el apoyo por parte de su familia y amigos?

-Me han apoyado muchísimo. De hecho, lo agradezco mucho, la verdad es que nunca pensé que sería tan necesario para mí el apoyo de los demás. Está siendo una parte bastante emocionante y de las que más me está gustando de esta aventura, porque ver que tantas personas están ahí contigo, se preocupan por ti, que te quieren… Para mí ha sido una sensación preciosa e inesperada. Tengo muchas relaciones y muy cercanas pero nunca esperaba tanta aceptación y entrega.

-¿Le afecta que la sociedad pueda relacionar la participación en estos concursos con la cosificación de la mujer?

-Es complicado. Existe un gran estigma en la sociedad. Pero realmente no es un concurso que valore exclusivamente la belleza física. Es un concurso que valora la belleza integral, como se puede observar en su lema. No solo existe la belleza externa, también existe la belleza interna y es algo que se valora. Nos hacen una entrevista en la que valoran bastante cómo eres como persona. No nos cosifican, es algo más íntegro. Al final, la belleza es una cualidad más de la persona y no veo nada de malo en valorarla.