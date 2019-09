«Las mujeres curvy tenemos derecho a sentirnos guapas»

La pontanesa Rocío Cano Expósito va a representar a Córdoba en la edición 2019 del certamen Miss International Curvy, que se celebrará en Benalmádena el próximo día 22 de noviembre. Esta joven, de 35 años y un talla 50, también cuenta con la corona nacional y cordobesa y en este próximo evento tiene la oportunidad de alzarse con el título mundial.

-¿Había trabajado alguna vez de modelo o había participado antes en algún tipo de certamen de belleza?

-No. He estado ejerciendo como auxiliar de ayuda a domicilio, hasta que hace poco me han diagnosticado fibromialgia y no he podido seguir, porque estoy a a la espera de pruebas. Mi familia me decía que tengo una cara muy bonita, que por qué no me dedicaba a la publicidad dirigida a mujeres curvy (con curvas). Me encontré con Eva Burgos, que es la organizadora del certamen. Estuvo un año detrás mía, porque no estaba muy convencida, y finalmente me presenté por primera vez al concurso que organizó este verano. Y en noviembre voy a vivir esta nueva experiencia.

-¿Ganar el primer concurso al que se presentaba este verano le ha abierto las puertas para hacer publicidad?

-Por ahora no. Tengo un página en Facebook, llamada Miss Curvys International Cordoba, y un perfil en Instagram donde voy poniendo las fotos que me voy haciendo.

-¿Ha sido entonces su familia la que la ha animado a presentarse?

-Sí, mi marido y mis tres hijos me apoyan. Y yo pensé que las mujeres curvy también tenemos derecho a desfilar y a sentirnos guapas. A mis niños les gusta mucho que vaya al certamen y me dicen que voy a ganar.

-¿Qué tipo de dieta sigue? ¿Realiza algún tipo de ejercicio físico?

-La dieta mediterránea de toda la vida, y luego, de actividad física, sobre todo andar, porque por la fibromialgia no puedo hacer esfuerzos demasiado grandes.

-Empresas de moda han hecho gala alguna vez de haber contratado a modelos de tallas grandes, cuando luego realmente no pasaban de una 40 o 42 y eso les ha supuesto críticas. ¿Qué le parece que simulen que esas mujeres tienen una talla 44 o superior?

-Resulta frustrante, porque una talla 42 o 44 no es una chica gorda, tendrá algo de caderas o de culo. La modelo de talla grande debería ser una chica con buenas curvas, con sus carnes verdaderas, porque lo que se trata de reivindicar es que una joven o adulta de talla 48 o 50 pueda vestir de cualquier marca aunque esté más gorda. Si se trata de tallas grandes yo quiero ver chicas con curvas desfilando.

-¿Resulta muy complicado que una joven con una talla más elevada pueda encontrar ropa que no le haga mucho mayor?

-Sí. Es decepcionante. Porque por el hecho de tener curvas o estar más rellena no queremos dejarnos de vestirnos con prendas acordes a nuestra edad. Nos gusta sentirnos guapas, sexis. Nos ocurre que entramos a muchas tiendas y no podemos comprarnos lo que nos gusta, sino los que nos viene bien. Otro problema que sufrimos es que la ropa de tallas grandes es mucho más cara.

-¿Tiene alguna otra afición al margen de la moda y desfilar?

-Pues sí. Me gusta cantar. Pertenezco al coro rociero Virgen de la Estrella, de Puente Genil. La música es mi vida. Me hubiera gustado mucho dedicarme a la copla.

-¿Qué finalidad principal cree tienen estos certámenes de belleza?

-Lograr un cambio de mentalidad. Que las mujeres con curvas seamos más visibles, que nos apoyemos, que no nos dé vergüenza de nuestro físico ni tengamos complejos cuando nos desnudamos.