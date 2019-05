«La UCI no es el lugar donde se va a morir, sino a vivir»

Hoy, en el salón de actos de la la Diputación, a las 20.30 horas, se presentará el libro Narraciones llenas de vida, una recopilación de algunos de los trabajos presentados en noviembre al primer certamen de relatos cortos Doctor Guerrero Pabón, en honor de Rafael Guerrero, que fue jefe de la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Reina Sofía hasta su jubilación en el 2017, después de 41 años de dedicación al hospital cordobés. El libro ha sido editado por la Diputación.

-¿Cómo surgió este libro de relatos?

-Parte de un certamen nacional de relatos cortos, que nació de un proyecto cuyo objetivo es el de humanizar y mejorar la atención sanitaria en la UCI a través de las vivencias ocurridas en ella, aprender de los errores y mantener las buenas prácticas realizadas, desde el punto de vista del personal sanitario que cuida del paciente ingresado, así como desde la perspectiva del propio paciente y de los familiares que han convivido y participado en los cuidados de su familiar ingresado en UCI. La finalidad de todo ello es la de añadir a la labor diaria asistencial en la UCI más calidez y calidad en los cuidados aplicados a los pacientes ingresados, así como colaborar en la línea de mejora continua de los servicios de cuidados intensivos e informar de las buenas prácticas realizadas en UCI.

-¿Quién ha promovido este certamen de relatos?

-El Colegio de Médicos de Córdoba y profesionales de la UCI del hospital de Montilla, entre ellos Emilio del Campo (que es jefe de esta unidad en dicho hospital), y otros que forman parte de las UCI de hospitales que participan en este proyecto (Reina Sofía, Infanta Margarita de Cabra, Valle de los Pedroches de Pozoblanco, Cruz Roja y San Juan de Dios de Córdoba y Puertollano (Ciudad Real). Muchos de ellos fueron residentes míos, se formaron junto a mí y les tengo mucho cariño.

-¿Cuántos relatos forman parte de este libro?

-Ha sido una grata sorpresa la respuesta recibida. Se han recibido cerca de 100 relatos y se han escogido 41, de procedencia nacional y también internacional. Las historias están escritas en su mayoría por pacientes, también por muchos familiares y el resto, por profesionales sanitarios. En dichos relatos los pacientes y familiares reflejan su inquietud ante la situación de este ingreso crítico e incluso cuentan impresiones que pueden parecer irreales, pero en aquellos momentos las vivieron así. Y muchos de estos escritos destacan el trato humano que recibieron, una dedicación de los profesionales de la UCI que les ayudó a salir adelante. A mí me gusta decir que la UCI no es el lugar donde se va a morir, sino a vivir. También entre la emoción y el sufrimiento se encuentra alguna historia más divertida.

-Entre esos relatos se incluyen bastantes historias vividas por pacientes o por profesionales en hospitales cordobeses.

-Sí, hay numerosas relativas a historias que han ocurrido en el Reina Sofía y en otros hospitales de la provincia, como los de Montilla, Cabra o Pozoblanco. Son textos muy literarios y humanos y cuando llegue junio se entregarán los premios correspondientes al certamen.

-¿Y son historias recientes o algunas pueden corresponder a su etapa en la UCI del Reina Sofía?

-Con algún relato me he sentido identificado porque he reconocido a pacientes de hace ya algunos años.

-¿Los beneficios que se obtengan de este libro con tintes solidarios qué destino tendrán?

-La finalidad de esta publicación es totalmente solidaria y lo que se recaude irá para cuatro asociaciones sin ánimo de lucro (Aspaym, Pollos y corazones, Kurare y Esperanza y Alegría de Kenia).