«La Guardia Civil nació por la inseguridad de los caminos»

El general de División de la Guardia Civil ya en reserva Juan Carlos Rodríguez Búrdalo (Cáceres, 1946) pronunció ayer tarde en el Círculo de la Amistad una conferencia sobre la Literatura y Sociedad en la época de la Fundación de la Guardia Civil, creada por Real Decreto el 28 de marzo de 1844, en un evento organizado por la Comandancia de este Cuerpo en Córdoba dentro de los actos conmemorativos del 175 aniversario de su creación.

Una conferencia en la que Rodríguez Búrdalo aborda «un análisis socioliterario» de la España de la primera mitad del siglo XIX, como él mismo indica momentos antes de su conferencia. Estudio social pero también literario, pues no en vano este general de División es también un reconocido poeta, autor de once poemarios y seis antologías, y este mismo año ha ganado la 35ª edición del Premio Juan Bernier de Poesía del Ateneo de Córdoba, con su obra Latitudes, donde Búrdalo hace un recorrido por Nueva York basándose en los versos de Lorca. Aunque ayer los artículos de Larra le sirvieron para volver a los pueblos de la España de principios del XIX.

–¿Qué características de la sociedad de la época explican mejor el nacimiento de la Guardia Civil?

–En la España de la primera mitad del siglo XIX, junto a las grandes diferentes existentes entre las clases sociales, su forma de vivir y relacionarse, también cabe hablar de grandes diferencias entre la España urbana y rural. La Guardia Civil nació fundamentalmente para garantizar la seguridad en el entorno rural. El leitmotiv de su creación, el origen de su nacimiento, está en la inseguridad que se registraba en los caminos del ámbito rural, por lo que el estudio de la sociedad de la época nos indica que este Cuerpo nació con un claro espíritu rural. Hasta entonces, de la seguridad en el campo se había ocupado, con medios y una clara filosofía distinta, el Ejército.

–¿Y qué nos dice también la literatura al respecto?

–La literatura de la época también refleja aquella sociedad, aquella España que también se podía considerar dividida en dos partes, la urbana y la rural. Así lo atestiguan numerosos escritores de la época, como Mesonero Romanos y Mariano José de Larra. Una literatura costumbrista, que junto a las diferencias existentes entre clases sociales, también nos habla de viviendas insolubres, de inseguridad en los campos, condicionantes que estuvieron en el germen de la creación de la Guardia Civil.

–En estos 175 años de historia, ¿cómo diría que ha ido evolucionando la Benemérita?

–Desde aquel primer «cuerpo especial de fuerza armada de Infantería y Caballería», bajo la dependencia del Ministerio de la Gobernación y con la denominación de Guardias Civiles, cuya organización fue encargada al mariscal de campo don Francisco Javier Girón y Ezpeleta, II Duque de Ahumada, creo que la Guardia Civil ha ido evolucionando a la par que ha evolucionado la sociedad española en cada periodo histórico. Si hacemos una mirada hacia el pasado, la incorporación actual de las nuevas tecnologías y de la mujer a la Guardia Civil son ejemplos de la adaptación del Cuerpo a los grandes cambios que también ha ido registrando la sociedad española.

–Salvando las distancias, podríamos decir que la pasada inseguridad en los caminos se ha traducido hoy en los robos en el campo...

–Lógicamente, los tiempos cambian y las necesidades de seguridad también. Hoy en día la Guardia Civil ha evolucionado en la forma de actuar contra esta problemática, y, aunque la seguridad cero no existe, me consta que se emplean todos los medios de los que se pueden disponer, con el trabajo y dedicación de todos los agentes, y con altas dosis de sacrificio, que en algunos casos no se ve.