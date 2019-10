El jaque al jeque podría ser a Donald Trump, que nos está haciendo la puñeta con sus reniegos a todo lo que es nuestro y que mueve tantos jornales: al vino de nuestra uva, al aceite de nuestro olivo y menos mal que no ha dicho lo del jamón. Claro, que podíamos tomarle la delantera y buscar a su hijo, que está cazando en Sierra Morena, para solo darle un susto o pedirle el documento de hijo del jeque.Pero no somos así, bienvenido a esta su casa, aunque luego se lleva el avión privado que trae lleno de aceitunas de mesa, que le gustan tanto, de las negras y rellenas, jamones de Los Pedroches, que son los mejores del mundo, el vino de nuestro mapa y el aceite de nuestros pagos, de cualquier sitio de Córdoba. Solo con firmar un papel echa a la calle a tanta gente, sobre todo, en nuestra tierra.

Menos mal que el otro día tuve la suerte y también la alegría de estar con María Jiménez en Canal Sur, en el especial Siempre jóvenes, en el día de los mayores. Le entregué con todo el gusto del mundo el premio de las manos unidas, que lleva mi nombre y que ya dimos en su día a la Reina Sofía, también a Curro Romero, en fin... Que me gustó mucho verla sentada en su silla y mejorando. Recibió un aplauso así de grande del público puesto en pie, que era de Rute. Ese pueblo que me gusta tanto y donde un día pregoné a su patrona, la Virgen de la Cabeza. Recordé, con todo cariño, a mi amigo Rafalito, que en paz descanse, a Pascual Rovira, claro, el Museo del Chocolate y el de Anís. Y, por supuesto, porque no tuve tiempo, si no también mi recuerdo a Antonio Ruiz, el presidente de la Diputación, que me ha dicho alguno de los que tuvieron la suerte de estar presentes en Los desayunos de nuestro periódico que está teniendo tanto éxito el presidente y alcalde de Rute, que sabe unir proyectos y ahora decisiones.

Hay que felicitar ahora mismo a Palomo Spain, nuestro gran referente, que me dicen que ha tenido un gran éxito también con lo del día de lo blanco, ese mundo de la esperanza que es el planeta de las bodas.

Y mi amigo que me llama por teléfono desde París para comunicarme contento:

- Oye, que no sabes del triunfo de Juana Martín, la sastra de la belleza, en la capital mundial de la moda como es París; y en su inspiración, la Ciudad de la Luz, Medina Azahara.

Me están hablando mucho este otoño de Hornachuelos, donde pasaron la noche de la luna de miel, bien que lo recuerdo, los reyes de Bélgica. Yo la pasé fuera con un grupo de compañeros, algunos de nuestra casa, cuando la reina Fabiola. Nunca me falta materia de nuestra tierra, cuerpo y alma de lo nuestro.

Por ejemplo, recorto desde hace tiempo y lo guardo en una carpeta todo lo que se publica, que es mucho, de Macarena Gómez, nuestra artista, la mejor en estos tiempos, guapa a rabiar e inteligente como pocos, que acaba de decir en una larga entrevista:

- Jamás he sido tan feliz como ahora que soy madre.

Un gran titular, claro, sobre todo en el tiempo que vivimos. Como el de un amigo, superviviente como yo, de raíz republicana, que va y me dice en Atocha:

- Oiga, que yo estaba cerca el otro día cuando el Rey, don Felipe. Qué lástima que no vino con la Reina, que le íbamos a regalar un sombrero cordobés que puesto daría la vuelta al mundo, pero en fin. El Rey comió salmorejo.

Y le añado:

- Y flamenquines, paisano, que no se hacen en ningún sitio mejor que en Córdoba.

Bueno, y ya han visto que le han dado el premio Donostia (qué manía, con lo bueno que es decir San Sebastián) a Penélope Cruz por su larga travesía como actriz y buena actriz. Vale, de acuerdo, y además tan española. A pesar de aquel papel que hizo en la olvidable película Manolete como la niña morena, que fue su novia aquella Lupe Sino, a la que yo tuve el gusto de conocer personalmente y con la que un día hablé largo y sentado sobre su amor, su largo amor, con el torero tan nuestro.

¿Y saben una cosa? Tengo que decírselo, porque les cuento todo o casi todo. Iba a titular este perol «Me cago en Donald Trump», luego me corregí a mí mismo, como hago muchas veces. «Me cisco en Trump», que es más o menos lo mismo. Y también podía haber titulado «Jaque a la jaca del jeque». Pero era ya demasiado, sobre todo en la tierra nuestra de tan grandes escritores y periodistas.

¡Cómo me puede siempre, y a veces me pierde, la música de las palabras! Tal vez por eso ayer sábado hablé en la Alhambra de Granada y en el palacio de Carlos V de un tema: La palabra plata y plomo. ¡Ay, si mi palabra fuera como suenan a veces a ras de la calle los martillitos de los plateros cordobeses!