Faith y su viaje a la vida

Tenía dos años y medio y apenas pesaba seis kilos cuando Faith llegó a Córdoba el pasado mes de febrero desde la República de Benin para ser tratada de una cardiopatía severa en el hospital Reina Sofía, gracias al programa sanitario Viaje hacia la vida que la Fundación Tierra de Hombres lleva a cabo hace más de 20 años con el objetivo de garantizar el derecho a la salud de niños y niñas africanos gravemente enfermos. Esta tarde, la pequeña regresará curada y con algunos kilos más a su país, donde volverá a reencontrarse con su familia. Aunque en Córdoba deja otra que, entre la tristeza de su marcha y la alegría de verla sana, ayer le dio una gran fiesta de despedida. Luis Chamorro, delegado de la fundación en Córdoba, donde el colectivo lleva trabajando desde el 2010, y su mujer, Toñi Vidal, además de sus tres hijos, han cuidado de Faith todos estos meses.

Chamorro insiste en que para alcanzar este objetivo ha sido fundamental la colaboración de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales a través de su delegación territorial en Córdoba y el trabajo del equipo de profesionales del Hospital Universitario Reina Sofía, que han contribuido a que las operaciones se realicen con éxito y las pequeñas pacientes puedan regresar a casa totalmente restablecidas.

«A la mañana siguiente de recogerla ingresó en el Reina Sofía para hacerle las primeras pruebas y estuvo allí 27 días hasta que consiguieron eliminar una importante infección para poder intervenirla», recuerda Chamorro, que ya ha acogido a otras cinco niñas en la misma situación durante los últimos años y ha pasado muchas horas en el hospital cuidando de ellas. Todo este esfuerzo y sacrificio se recompesa «viendo su evolución».

«Darle salud a una niña cuya esperanza de vida era escasa lo compensa todo», continúa el padre de acogida, que reconoce que el de Faith, a la que también han tratado de un grave problema de audición que le impedía oír, ha sido uno los casos más duros y largos con los que se han encontrado él y su familia. «Llegó deshidratada, con anemia, pesaba lo que un bebe de seis meses», continúa el delegado de la fundación en Córdoba, al que le apena despedirse de una pequeña con la que ha convivido casi medio año las 24 del día.

«Claro que nos da pena despedirnos de ella, y no solo a mi mujer, a mí y a mis hijos», porque para que esta labor sea posible «se necesita una red familiar importante», pero todos son conscientes de la «alegría» que supone verla curada, y «nosotros somos solo una parte más del engranaje» que permite que estos niños se curen». Ahora, Faith, «como debe ser», regresa con su familia, a su entorno, a su cultura y a su vida.

Chamorro y su esposa, «que es la que más tiempo le dedica» a las pequeñas pacientes, están dispuestos a seguir con esta labor «mientras nuestra salud lo permita», dicen estos padres de acogida, que son los únicos en Córdoba. «Aquí hay cuatro o cinco familias más que acogen a estos niños», dice Chamorro, que hace hincapié en que también hacen una gran labor los voluntarios de hospital, «que descargan un poco a las familias», lo que es «muy importante porque son muchas horas de hospital». «Cada historia te deja muchos recuerdos, pero la despedida es para siempre», concluye Chamorro, que ya no volverá a tener contacto con estas menores, a no ser que vuelvan, «algo que sería una mala noticia» porque significaría que no todo ha ido bien.