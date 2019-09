Ese candelabro de 7 brazos

Yo mismo, que soy nazarí por mi geografía, incluso por mi apellido, que puede ser a la vez árabe y cristiano, porque medina es ciudad, quiero hoy en esta última página del domingo decir, sentir, lo que para mí significa llevar la sangre mezclada, aparte de que he conocido por el mundo entero la fuerza de lo sefardí, los viejos judíos que por el mundo son y han sido y que mantienen todavía nuestro antiguo idioma.

Y siempre, siempre, donde los encontré me llenaron de afecto, de nostalgia, hasta el mismo David Ben-Gurión, cuando el padre de la patria israelita, en su casa de Tel Aviv, me dijo reteniéndome las dos manos en la despedida y en perfecto sefardí: «Que esta visita tenga hermana». O algo tan hermoso con su cabeza de violinista, su traje diplomático y sus zapatillas de cuadros, como las que llevaba el poeta León Felipe cuando le entrevisté en su casa, cerca del parque Chapultepec.

Por eso hoy quiero recordar aquí en estos días que se celebra la sombra del Gran Candelabro, que durante algún tiempo llevé la estrella de David en la solapa de mi traje de gala. Hasta que me la robaron porque era de oro, de oro puro, de oro del que de verdad trabajan nuestros plateros, que no sé si les he dicho algún día que tengo el premio de plata de San Eloy.

Martillitos de los plateros, de nombre judío, y también de nombre árabe y cristiano, cabezas de romanos incluso, que suenan sin duda ninguna como la guitarra de Vicente Amigo, que anda ya preparando su próxima entrega y un largo viaje por todo el mundo. Como debía hacer

El Pele, que acaba de cantar en un festival flamenco de Córdoba con un éxito clamoroso. Me dicen que después de cantar, las palmas que le hicieron llevaban el raro compás del duende.

Recuerdo también aquella mañana de la Guerra de los seis días, cuando entrevisté, por fin, al general Moshé Dayan. Fue en en su tienda de campaña, con un casco de guerra, y puso en blanco los ojos, bueno, el ojo, porque llevaba su parche de tuerto, cuando le hablé de Granada y de Córdoba. Me regaló un pedazo de barro roto de sus excavaciones, porque cuando daba de mano en la guerra del desierto lo que hacía era buscar su pasado en aquella tierra. Aquí está entre mis libros…

Por eso me gusta en el fondo cómo somos, cómo sois los cordobeses, mezcladas tantas sangres. Y estos días tan normalmente en los que van a ser los días de Cabalcor, con ese fantástico cartel de fiesta, sois capaces de celebrar por todo lo alto, y por todo lo bajo también, tan cerca de Medina Azahara, la fiesta grande de los judíos.

Clase, conciliación, solidaridad, elegancia, permanencia… eso sí, que no puedo olvidar a Blanca Fernández Ochoa, a la que tantas veces entrevisté, la dama de la nieve, de la que acabo de decir, por decir algo que no se haya dicho, que por ella la nieve hoy es negra. Más que un piropo es una verdad, de verdad.

Como lo es que lo dice Cayetano Martínez de Irujo, que tanto quiere a Córdoba, y sé que es verdad porque me lo ha dicho muchas veces, y no porque sea cazador y de Sierra Morena, lo es porque además está muy orgulloso de ese cortijo que tenía su madre cerca de Córdoba y donde le gustaba pintar. Y donde pintó la duquesa Cayetana de Alba el caballo que me regaló y me dedicó, que es una joya sin duda. Bueno, pues Cayetano, buen jinete, me dijo un día:

-Los caballos cordobeses son los mejores del mundo.

Indiscutible veracidad, que además este día, desde aquí, refrendo. Cayetano, que si él lo dice, sabio en la materia, llevaba toda la razón, y que aparte de ser centauro formidable en el caballo del amor nunca fue como el nuestro de Castro, un contento campeón.

Terelu va a Espejo Público, viene muy fuerte el mundo rosa. Arturo Pérez Reverte va a publicar un libro sobre El Cid, se acerca a la novela histórica. Como nuestro José Calvo Poyato, enorme novelista, capitán de la materia, que acaba de recibir un puesto en el área cultural de la Junta de Andalucía. Era, es, el mejor y se lo merece. Espero que no hayamos perdido al novelista que lleva dentro.

Y mo puedo dejar, en este dia de domingo, el nombre de mi Mercedes Valverde, directora de museos cordobeses durante tantos años, que empezó como quien dice siendo una niña, y que ahora se nos jubila.

Permítanme que les pregunte, ¿se han dado cuenta ustedes de que, en su estatua de bronce, Julio Romero de Torres está llorando?

Es que ya nota su ausencia. Así que enciendo mi candelabro particular para echar tambien mi lágrima y mi memoria. Que la vida está hecha de dos brazos, como poco, el de la alegría y también, también el de la tristeza.

El guitarrista Vicente Amigo, la esquiadora Blanca Fernández Ochoa, el aristócrata Cayetano Martínez de Irujo y el novelista José Calvo Poyato. Foto: SÁNCHEZ MORENO / EFE / EUROPA PRESS