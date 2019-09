«Es más fácil engañar a la gente que prevenirla del engaño»

A los hombres de mentira les vienen grandes las mujeres de verdad es el título de la primera obra de Marga Rivas, una psicóloga madrileña que terminó involucrada en el mundo de la bolsa. Con más de 30 años reivindicando que este campo laboral no es cuestión de géneros sino de actitud. Hablamos sobre los retos del trading bursátil (comercio en la bolsa), de su carrera profesional tanto como broker como en- su nueva faceta de escritora.

-¿Cómo es posible triunfar en un mundo que habitualmente es de hombres?

-No hay ninguna diferencia, el que piensa en cuanto al ámbito laboral en su condición sexual es totalmente ridículo. Lo que hay que hacer es luchar con pasión por lo que te haga feliz, da igual el sexo que tenga.

-¿Cuál es el impacto que espera dejar en los lectores de su obra?

-Mi proyección es explicar y enseñar que lo que venden de la bolsa, poco o nada tiene que ver con la realidad. Es algo que me encantaría enseñar al público realmente, porque hay mucha distorsión en el mundo del dinero. El impacto que me gustaría dejar no solamente a nivel profesional sino también como escritora es que la voluntad mueve montañas. Quien quiere llegar donde quiera puede hacerlo, quiero transmitirlo no solo con mi vida profesional sino también con el libro. Soy una mujer de retos y eso me ha llevado hasta hacer una novela, en la que me desnudo totalmente el alma.

-De psicóloga a ‘broker’ y de ‘broker’ a escritora. Para estar en el parqué no se necesita un estudio en números, pero sí de ciertos dotes, ¿cuáles serían esos dotes?

-Todo el mundo no está preparado para las mismas profesiones, todos no tenemos las mismas cualidades para desempeñar un trabajo determinado. Para un broker es importantísimo el control mental, la frialdad de tener una agilidad. Ten en cuenta que tienes que tomar decisiones en cuestión de segundos. Para interpretar el mercado lo más importante es tener una mente fría, analítica y calculadora. En la bolsa he aprendido muchísimo más de psicología que cualquier máster, puesto que la bolsa es psicología de masas. Los mercados se mueven por datos económicos, pero luego hay que interpretarlos, y la suma de todas las personas que hacen eso es lo que hace que el mercado suba o baje.

-Es una carrera de pensar y trabajar a la analítica. Hay plataformas online que ofrecen hacer ‘trading’ bursátil ¿Tu qué opinas de eso?

-Eso quizá es mi caballo de batalla y es algo que quiero demostrar, abrirle los ojos a la gente. Hay muchas que son estafa, lo que se vende en el internet de cursos o plataformas para que gestionen tu dinero; eso está prohibido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, no es el mercado real. De la misma forma en la que se apuesta a las carreras de caballos o a los partidos de fútbol, son apuestas a valores paralelos. Cuando compras en estas plataformas, estas comprando una parte subyacente, no son acciones, son una parte pequeña de esas acciones. Es triste que la gente piense que se van a ser ricos así. Esto es una carrera muy difícil.

-¿Existe alguna manera de controlar si debo poner mi dinero en una persona o en alguna agencia?

-Claro, todas las sociedades de valores o gestoras están registradas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en internet puedes verificar si son legales o no. Es más fácil engañar a la gente que prevenirla del engaño. Es un falso marketing de que con que dediques un par de horas al día a esto ya puedes ganarte un sueldo. Es un insulto a quienes le dedicamos todos los días a esto como profesión.

-Ha vivido varios ‘crack’ bursátiles, ¿qué te motiva a continuar en esta actividad?

-La pasión, llevo la bolsa en el ADN, me apasiona lo que hago. Soy una aventurera y cada día es algo nuevo.