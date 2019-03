«En esta novela hay mucha pasión de amor y de poder»

-Una periodista y un famoso, y real, político se enamoran en ‘Un café de buena mañana’. La historia promete.

-Es un amor prohibido, porque cada uno tiene su respectiva pareja. Él fue una de las personas con más poder político en España a principios de este siglo, y ella está casada con uno de los hombres con más poder mediático del país. Hay mucha pasión de amor y de poder en esta novela.

-¿Podría dar más pistas?

-Está inspirada en una historia que me contaron en mi etapa política, y pensé que merecía la pena llevarla a la literatura. Y, aunque el hecho nuclear es verdad, buena parte de lo que aparece es ficción. No puedo dar pistas. Hay que leerla, merece la pena tratar de identificar al personaje, del que doy pistas, pero también despisto.

-También retrata un tiempo de corrupción política. ¿Sentía la necesidad de denunciar lo que está pasando en la España del siglo XXI?

-Sentía la necesidad de que el lector se pusiera en el espejo de la sociedad española y que supiera reconocer la corrupción que nos rodea. Y lo he hecho para que, una vez nos miremos al espejo, sintamos vergüenza, pero sepamos reaccionar. Tengo la sensación de que la sociedad española, a pesar del gran dolor que provoca la corrupción, todavía no es consciente del daño que está haciendo.

-¿Nos estamos acostumbrando?

-Me temo que sí. Estamos viendo con normalidad lo que, en un Estado democrático, debería ser excepcional.

-En esta novela evita al narrador. ¿Por qué ha decidido que sean los propios protagonistas los que cuenten su historia?

-Creo que contribuye a que la novela tenga más vida y, sobre todo, a que no haya interferencias de interpretaciones de terceros. De esta forma, el lector entra en la intimidad de esa relación e interpreta.

-Es un libro solidario. ¿Por qué apuesta por el proyecto educativo Creciendo Juntos?

-Descubrí ese proyecto maravilloso que están gestionado las Hermanas de San Vicente de Paúl en el barrio del Guadalquivir y me impliqué en él. Está muy cerca de nosotros y contribuye a mantener la dignidad de un barrio cordobés. Y eso fue lo que me movió.

-Como juez, habría muchas preguntas que hacerle, pero la resumo en una. ¿Tiene la sensación de que los ciudadanos confían cada vez menos en la Justicia?

-Sin duda. La autocrítica tiene que instalarse en todas las instituciones, también en la judicial. A veces, tengo la sensación de que no entiendo qué es lo que pasa en la Justicia. No solo los ciudadanos no comprenden determinadas decisiones judiciales, los propios jueces, tampoco.

-Posee una larga trayectoria política. ¿Imaginaba hace 40 años que volverían a legitimarse ideas contra las que usted luchó?

-No había que descartarlo porque es la eterna pregunta que se hace cualquier democracia sana: ¿debemos dejar que entren en el juego democrático quienes tratan de atentar contra la democracia misma? Es un problema que no es solo nuestro, sino de otros muchos países, que han optado por lo que yo creo que es la salida más sensata, que jueguen, pero que los ciudadanos sepan contra quién van. Creo que debe ser así, pero el escenario político es, cuanto menos, preocupante.

-¿Volvería a la política activa?

-Por coherencia, no. La política actual es irreflexiva, no contribuye al entendimiento y la colaboración de las fuerzas para construir país. No me identifico con lo que está pasando en la política española actual.

-¿Qué le aporta la escritura?

-Me aporta paz, reflexión y ser yo mismo.