«El París esfervescente del 68 contrasta con el Madrid represor»

-Visitó la Berlín socialista antes de la caída del muro. Pensó que pisaba otro planeta, donde el tiempo se había congelado.

-Efectivamente. Cuando crucé el muro, me encontré con una ciudad detenida en el tiempo: gris, lenta, sin apenas pálpito vital. Me sorprendió.

-Ahora recupera ese paisaje en su nueva novela, La sospecha de Sofía.

-Sí. Después de treinta años, me ha servido aquella experiencia como punto de partida para algunas secuencias que viven mis personajes. Porque las he vivido yo.

-Dos hermanos y una mujer, Sofía, se ven envueltos en un thriller emocional que marca las claves del relato.

-Es un matrimonio que vive en Madrid. Él es abogado. Y una mañana se encuentra en su despacho una nota anónima. Él es hijo único. O cree ser hijo único. Una nota anónima que le obliga a hacer un viaje a París. Acude a esa cita a París y allí conoce a una persona con la que va a Berlín Este. Y a partir de ahí, su vida cambia y se transforma absolutamente.

-El relato retrata los secretos y las contradicciones de la España franquista, una constante en su obra que le apasiona.

-La verdad es que saber de dónde procedemos y de dónde venimos la sociedad en la que vivo, me interesa. Yo nací en el año 62 y me interesa saber por qué somos lo que somos a partir de esos orígenes, a partir de ese pasado.

-Sofía entierra sus aspiraciones cuando se casa, como ocurría en la época. Pero ahora ella busca su identidad.

-La novela le da la oportunidad para poder resurgir como ser humano, brillante y talentosa, como es ella.

-La identidad, el sacrificio, la superación. ¿Ecos de La vida de los otros o El retorno de Martin Guerre?

-Bueno, tiene un poco de todo, porque La vida de los otros me ha servido para entender matices psicológicos, sobre todo cómo trabajaban en esa dictadura de corte soviético que era la República Democrática. Y la mujer de El retorno de Martin Guerre es una evidencia de suplantación.

-Desde los ojos de la Stasi, el lector es un voyeur de los secretos y misterios ajenos.

-Sí. Porque en este caso el lector sabe lo que está pasando y espera o está atento a la reacción del personaje, que no la sabe. Lo desconoce. Pero, no obstante, hay unos giros que, yo creo, sorprenden.

-La novela tiene banda sonora propia, que compuso su hijo Javier.

-Sí. Mi hijo es músico. No ha estudiado nunca música, pero le gusta. Es piloto de aviación. Y hace dos años se compró un piano y me dijo que me iba a regalar una banda sonora con lo poquito que le iba contando. Y la verdad es que ha creado una composición bellísima que encaja perfectamente con la historia.

-Este año se cumplen 30 años de la caída del muro y su novela explica qué sucedió desde su construcción hasta su caída en 1989.

-Fueron más de 28 años en los que los habitantes de la RDA se vieron encerrados en su propio país sin poder salir sin la previa autorización. Y desde ese 11 de agosto de 1961, en el que la ciudad quedó partida en dos, hasta esa noche de locura del 9 de noviembre de 1989, en la que de repente pudieron pasar la frontera sin enseñar sus pasaportes, debió ser aquello tan espectacular, tan esperanzador, tan locura, como decían ellos.

-Describe en estas páginas el feminismo comunista. ¿Cómo era?

-Engañoso, como todo en una dictadura. Las mujeres podían conciliar la vida familiar y la vida laboral. Pero había una trampa. Y es que se doblaba el trabajo para las mujeres, cuando llegaban de su jornada laboral.