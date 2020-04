El patio del colegio es simple naturaleza muerta. Una especie de trampantojo donde la perspectiva y el entorno arquitectónico fingen una posible apariencia de lo que no hay.

Quizá una necesidad existencial de que en ese patio de cemento, canchas de baloncesto y naranjos haya niños. A las siete de la mañana se encendían con olor a café las luces de tres bares de mi calle.

Antes de las ocho abrían la puerta trasera del colegio por donde entraban los niños que sus padres convertían en madrugadores.

Y a las nueve en punto ardían todas las ventanas de alrededor de la calle con los gritos de los chiquillos saltando antes de ponerse en fila.

Era entonces cuando mi habitación se llenaba de sol mañanero y del griterío de los muchachos. Y me acordaba de mis amaneceres en los que casi siempre me han despertado los colegiales desde que dejé de ir a la escuela (colegio, lo mismo que «mamá» o «patio» eran palabras de ricos, contrarias a nuestras escuela, mama o corral).

En la puerta de la iglesia, donde hacíamos el recreo, jugábamos a correr y perseguirnos y así empezaba nuestro mundo, el de los niños, los que faltan ahora en el colegio de ahí enfrente. Aunque también nos dolían las campanas cuando doblaban porque creíamos que se había muerto nuestra madre.

En Madrid, por aquellos andurriales de Vallecas, mi dormitorio de estudiante lo traspasaba todas las mañanas el griterío de aquellos jovenzuelos alumnos de la época de la Transición, que andarán ya cercanos a la jubilación.

Pero ahora no hay niños. El cemento del patio de colegio parece que se está agrietando y los naranjos no lucen azahar.

¿Dónde están los niños? Ya llegará su tiempo de internet y de ordenador, de silencio y aprendizaje, de recogimiento y pupitre.

Pero este es su momento de pegarle voces a la vida, de correr en cada minuto, de perseguir al compañero y de dejar constancia de que la infancia debe crecer entre el cielo y la tierra, a base de gritos, a partir de las nueve de la mañana. Todos los días, excepto fines de semana.

Quizá su vacío lo están supliendo esos animales a los que no hay que sacar a pasear en tiempo de confinamiento porque solos se han puesto a deambular por un extraño espacio que están reconociendo: el de las calles sin personas. Los perros son ahora parte señalada de la pandemia porque el Gobierno les ha dado permiso para que saquen a pasear a sus mejores amigos, sus dueños.

Lo mismo que las palomas, que ahora están aburridas, y los gatos, a su aire, como siempre.

Pero los jabalíes, los cervatillos, los pavos reales por Madrid, los osos por Asturias, las cabras montesas por Chinchilla o los cisnes por Venecia son la constancia física de que no hay niños por las calles y de que hay soledad y silencio por donde antes zumbaban coches, motos y autobuses.

Dicen los expertos que la disminución de la actividad humana propicia que los animales amplíen su territorio.

Quizá por eso, para que la inacción no les quite su clientela, los dueños de bares y restaurantes cordobeses han interpretado y cantado, con la voz de mi vecino Maikel de la Riva, exHombre Gancho, que echan de menos a sus clientes con la canción y la música del grupo de rock Los Ronaldos No puedo vivir sin ti.

Y se han puesto a cantarla en un vídeo en el que aparecen, en sus retiros del coronavirus, Francisco López, de La cuchara de San Lorenzo; Periko Ortega, de Recomiendo; Alberto Rosales, de Puerta Sevilla; Matías Vega, del Alcazaba de las Torres; Juanjo Ruiz, de La Salmoreteca del Mercado Victoria; Javier Campos, de la Ermita de la Candelaria; Rafael Gavilán, de La Montillana; Marisol Membrillo, del Café Málaga; y Celia Jiménez.

No se puede vivir sin gente la noche del Festival Internacional de la Guitarra de Córdoba... pero, sobre todo, no se podrán abrir los días, a las nueve de la mañana, con unos patios de colegio sin niños.