Debía de haber titulado entre admiraciones. Pero no hace falta que lo haga porque Córdoba es la capital mundial del caballo, sin que nos tiemble el pulso gritarlo y aún mucho menos escribirlo. En estos días en que tanto se ha dicho sobre aquella primera guerra mundial ho-rro-ro-sa y tanto se está afirmando de los muchísimos muertos de la contienda, aunque menos mal que en ella no tuvo parte España, ahora se acaba de saber que entre las víctimas habidas, ¡más de diez millones de caballos fueron sacrificados! La extraordinaria pintora, nuestrísima, María José Ruiz, la dama maestra de Montilla, me corrige desde su estudio de Córdoba.

-Fueron más de diez millones, casi trece según la historia lo cuenta.

Y si ella lo dice, es cierto. Pinta los caballos como nadie con lo difícil que es dibujarlos. Caballos, por lo tanto, habrá en su inmediata y colosal exposición que en la Diputación cordobesa va a colgar en unos días. Para diciembre. Una gloria, sí señor. Una antología de la que hay que sentirse orgulloso. Caballos y caballeros. Damas de lienzo, leyendas. Además, no se olviden ustedes, que el maestro Julio Merino ha escrito uno de los más completos e históricos libros sobre caballos de todas las bibliotecas, de lo que ya dimos cuenta en su día. Como de la conmemoración de los más de cien años de la yeguada militar. O esa idea buena, buenísima, del monumento al caballo, al que me adhiero desde este preciso momento. Tenemos, ya lo saben, muy buenos, buenísimos escultores que lo eternicen. Cosa de la que me hago eco. La sombra mágica y bella de aquel al que llamaron el noble bruto.

En nuestros poetas está, por supuesto. En nuestra historia romana. De cuando las chispas de las patas de los caballos levantaban estrellas en la noche, sobre las piedras del camino… en los tiempos de la Roma que esta ahí debajo, con solo cavar la tierra.

Un homenaje se prepara para Luis Eduardo Aute, que un día soñó con quedarse a vivir en Córdoba, e incluso anduvo buscando casa. Como yo, que sigo sin encontrarla. De él tengo todavía el cuadro bello, bellísimo, de una niña de los tiempos de Brigitte Bardot, que tanto ama al caballo. Tanto, que tiene, y no le enfada que se lo escriba, en la última vez que nos vimos en Francia hace bien poco tiempo, «sus grandes y lindos ojos de yegua». Ha llegado a nuestro programa de la tele del sur una becaria bien linda, de Puente Genil. La ha recibido con gusto. Como a la gente de El Carpio, del otro día, ese pueblo donde tan bien canta el gallo y donde además tenía el estudio de pintar que más le gustaba a nuestra duquesa de Alba, que cada día de la semana tiene su recuerdo nostálgico. Y de paso me entero que este pueblo grande quiere hacer un monumento a la mujer membrillera. Me apunto para ayudar en lo que sea, aunque fuera de modelo de membrillo, siempre que tenga su aroma. Y se nos ha muerto hace unos días, en México, Lucho Gatica, aquel del Reloj no marques las horas, que fue un muy buen amigo mío. Como demostrador de que el bolero es eterno y es una forma de copla del otro lado del océano, aquí que dejo su nombre en este domingo de otoño, que aún no llega el invierno.

Y vuelvo al caballo. Que cuando otoñea, salen a esos caminos de dios de nuestro campo bendito caballos, damas en sus monturas. Y que no se me olvide, que acabo de anotar esa agrupación, que se llama Miraoqueago, que es un acierto. Con mucha gracia dentro. Igual que un día me dedicaré a recoger de una vez los nombres de los anuncios de las tabernas, cafés, bares y restaurantes de Córdoba. Dan para una biblia de la gracia y el sabor. Ya saben que siempre es lo que digo, «el sabor, es una forma del amor», sureños.

Observen esta frase recogida, quizá en un graffiti. Tomen nota, o escríbanlo en el borde de una servilleta, que si es de tela es formidable. «De mi hambre comen muchos».

Pensemos aunque sea domingo la importancia a veces de la servilleta. El viejo califa, El Cordobés, firmaba en lo que tenía a mano. Yo guardo la servilleta de papel del bar que había en el Córdoba Meliá, al pie de aquel cartel con la maldita corrida de agosto del cuarenta y siete, y que me firmó, como un documento, cuando aquella corrida de toros que se preparaba para el noventa y dos, ¡por un millón…….de dólares!, que el de pesetas no tenía ya que firmarlo porque se lo quitaban de las manos. Y para cerrar el ciclo de nuestro argumento central, al pie del arco de Medina Azahara, en la portada un caballo cordobés. De cuerpo entero, y mandando. Y de jinete un cordobés de uniforme. Y el slogan, que es una orden, que decía:

¡El disfrute es fundamental! Y más si se disfruta en Córdoba, añado.