Cuerpo y alma de feria

Espero que hayan disfrutado a tope de la Feria. Yo enciendo mis luces de verbena, aunque ya que quedan pocas, y aunque siga esperando el último libro sobre Córdoba de mi maestro Paco Solano Márquez, que no me es fácil encontrarlo, y que no sea por dinero, que para eso, me queda. Córdoba, que me gusta, la Córdoba que lo pasa bien, aunque sea bajo el sol mas fuerte del mundo. Ya me lo dijo un día el maestro de los ángeles: «A mí lo que mas me gusta en el mundo es el disfrute».

Incluso puede verse, encontrarse, por lo menos en el diccionario, o el estar sin estar en un sitio o en un ser humano al que admiras, y quieres tanto. Incluso con sus defectos. Por que hay un viejo refrán serrano que lo dice, igual es de nuestra Sierra Morena. Verás: «Cuidado con un lunar, porque igual más que un lunar es lo otro» (cáncer).

Con Lola Flores, cuando escribíamos sus memorias, seis años por las tardes, después de la siesta, nunca decíamos el nombre de la enfermedad, le llamábamos con un insulto o como el cangrejo, pero nunca por lo suyo.

Y cambio, ya mismo de tercio. Que si la semana pasada decíamos que Enrique Ponce, que es, aunque no lo sea, como si fuera nuestro y que hace un aceite de oliva estupendo, un día me prometió una botella, en París, para mi particular colección, de seis o siete botellas, aquella que está bautizada, blanca, de Rocío Jurado, con la firma de José Ortega Cano, al que me gustaría mucho volver a ver para preguntarle si le ha quedado señal en la pierna, que un día me enseñó en el AVE, de la cintura de hierro de la cárcel...

¿Pero qué me pasa hoy, pero que es lo que me está pasando? Escribo en un día de ferias, con tristes noticias, con palabras oscuras, pero ya no porque aquí esta el vídeo de India Martínez, tan morena y tan guapa, que solo la he visto un día en una sala de maquillaje, pero que la escucho tanto, les digo que es una pieza formidable, que les recomiendo con urgencia.

Es igual que lo que acabo de decir en la radio de Carlos Herrera, sobre Malú, mucha personalidad en todo, en su vida y en su obra, Que si, como dicen, es la dama del presidente de Ciudadanos, de Albert Rivera, al que conozco solo de un día que le di la mano aquella mañana, de la medalla del trabajo…

Pues ella es la que manda, de alguna forma. Porque responde al refrán que dice, «la que más cerca está del líder es la que lleva la pauta». Y si no, basta con repasar la historia.

Que se acerca Rosalía, con sus uñas nacaradas y con su voz de purpurina, y que solo serán no sé si unos diez mil los sagrados que van a poder verla, sobre todo para poder contarlo a sus nietos...

¡Cuánto me gustaría poder hacerlo cordobeses, en feria, caballos y caballeros, perdón damas y caballeros que es ahora lo que se verdad se dice! Un abrazo al futuro nuevo alcalde, que nobleza obliga, ya tiene la responsabilidad de Córdoba. Que no es poca, felicidades y suerte, maestro de la política, hombre sencillo y eficaz, según me dicen, no muy amante de las alharacas. Y que se llama, no lo olvido, el que espero sea un buen alcalde, José María Bellido.

Tengo, tenemos que felicitar, de hecho y de derecho, al malagueño pero casi cordobés Antonio Banderas, que ha merecido, claro que sí, el galardón del mejor actor en Cannes. Tan cordobés como que hizo un negocio de hostelería, repostería, en Córdoba, y aunque no tuvo suerte, arriesgó, que ya es un triunfo. Y además, por que sé que a veces visita Lucena, porque ahí está, además de su Virgen, claro, que tengo sobre mi cama, la muralla donde dicen que vivió, condenado, Boabdil, y el quiso hacer su película aunque le recomiendo que si sigue en eso, debe leer lo primero de todo el libro de nuestro casicomocordobés, que es una hermosa palabra en la que tantos caben, el académico granadino don Antonio Enrique, que es muy buen amigo mío…

Y se va la Feria, feriantes de Córdoba, espero que lo hayan pasado bien, por poco tiempo que sea. A ver si hay suerte este domingo, día dos de junio. El tiempo pasa que es un primor, que es lo que dice la copla. Ya saben, que mi vista está entre dos grandes verdades: la voz del pueblo que habla y lo que demuestra la copla. Y bien sé que están presentes, en esa Feria.

Suena el teléfono. María Jiménez ha sido trasladada a un hospital de Madrid. ¡Cuánto te quiero, María, prenda! El sur siempre está en mi vida. A ver si tomándome esa copita de Moriles o Montilla, que la elección es bien sencilla, y escuchando la guitarra del maestro Vicente Amigo y ese salmorejo que ya hace mi esposa con mano casi divina… hago de mi cuerpo una feria, que buena falta que me hace. Punto y aparte.

