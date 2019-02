«Creo que prevalecerá un 20% de las novelas negras»

-Dices que hoy hay una novela negra para cada tipo de lector. Pero cada día hay menos lectores. ¿No ves oscuro el futuro de la novela negra?

-Puede ser un poco oscuro pero podemos poner un poco de luz en su oscuridad. Es decir, estamos en un boom de novela negra, hay una cantidad de publicaciones muy grande, pero creo que prevalecerá un 20% de calidad. Y luego será la semilla de la siguiente moda de la nueva novela negra.

-Hoy la mujer pesa más en la novela negra actual. Pero en ‘Las voces de Carol’ una escritora aparece muerta. ¿Pretendes cambiar las estadísticas?

-Pues espero que con la historia no cambien las estadísticas porque aquí la única escritora de novela negra de La voces de Carol soy yo.

-¿Será de nuevo la inspectora Carol Medina quien investigará el homicidio de esta escritora, cuya mente dislocada, dices, va a rompernos a todos los esquemas?

-Si creo que hay algo bien hecho en Las voces de Carol, es el personaje de Abril Zondervan porque, yo como escritora y muchos lectores, siento que es un personaje al que es muy fácil querer sin haber leído nada de ella.

-¿Ada Levy volverá a protagonizar otras novelas o Carol Medina la ha echado al paro para siempre?

-Probablemente la que no regrese sea Carol Medina. Y Ada, como la creé como un personaje con recorrido, sí regresará. No sé cuándo. Pero regresará.

-Para escribir esta novela has contado con la ayuda de varios policías de la Comisaría Provincial de Málaga. ¿Qué aprendiste de ellos?

-Que la Policía Nacional en nuestro país no tiene nada que envidiarle a lo que vemos en la tele o nos cuentan de otros lugares.

-Hoy ya nadie lee ‘Los renglones torcidos de Dios’, pero tú encuentras en ella «voces inolvidables».

-Voces inolvidables, una novela de suspense y una labor a nivel narrativo envidiable.

-Impartes talleres literarios para enseñar a escribir novela negra. Dices que tienes una receta. ¿Cuáles son los ingredientes?

-Tener muy claro de qué están hechas las historias, cuáles son las reglas básicas. Cuando conoces las reglas básicas, es muchísimo más fácil romperlas con calidad.

-De esta última novela, te sientes muy orgullosa. ¿Le has añadido alguna especie que no incluías en otras?

-Aprendizaje, ¿no? Yo creo que al final Las voces de Carol es el resultado de un montón de años intentando considerarme una escritora con capacidad para escribir y publicar.

-También escribes relatos cortos, como La venganza de Ada. ¿Difícil optar por un solo género?

-Me encanta la palabra versatilidad. Y cuando decidí dedicarme, a nivel profesional, a escribir, me propuse ser capaz de hacer casi de todo. Y con el relato, lo que he descubierto es que puedo utilizar géneros que no son tan comerciales con los que me los paso muy bien escribiendo.

-También publicas libros infantiles centrados en la creatividad y la inteligencia.

-Son libros que escribo con los mismos ingredientes o con la misma técnica que utilizo para escribir mis novelas, solo que en ellos el juego ocupa un lugar especial.

-Tienes un método propio para enseñar a los padres a entender y desarrollar la inteligencia emocional de sus hijos. ¿Cuál es la clave?

-Aprender a trabajar las emociones y la creatividad no es difícil. Solo es laborioso. Si sabes encontrar sus elementos, es sencillito.