«Córdoba podría desarrollar tecnología en la logística»

La fundación ISDIgital y Tierra Creativa celebraron ayer, en el Palacio de Congresos, la jornada El Futuro de Andalucía. Sus Ciudadanos y Consumidores, a la que asistieron más de 400 personas para escuchar las ponencias de expertos internacionales sobre transformación digital. El presidente de esta fundación, Javier Rodríguez Zapatero, planteó, entre otras ideas, la necesidad de un cambio educativo para dar respuesta a las necesidades de la sociedad que llega.

–En su intervención ha lamentado que los responsables políticos no hayan asistido a toda la jornada y ha culpado a los asistentes, a los ciudadanos, por no demandar esa implicación.

–La culpa es nuestra, no la demandamos porque no lo entendemos.

-El gobierno que hoy se conforma en Córdoba ha anunciado la creación de una concejalía de transformación digital, ¿se atreve a apuntar algunas líneas de trabajo?

-Debe haber un ministerio de digitalización e internet y esto a nivel local también. Como hemos visto aquí, internet es cada vez más local. Cuando pienso en una concejalía de digitalización se me ocurren muchas cosas. No quiero dar líneas, pero hay mucho que se puede hacer a nivel de ciudad conectada y ciudad inteligente, que está basado en nuevas tecnologías, sensorización para que sea menos contaminante, para que la gente sea más eficiente en movilidad. Todo esto hace mucho más eficiente la vida del ciudadano y, si está colgando directamente de una concejalía, me parece una idea fantástica.

-Lo comentado en la jornada suena muy bien, pero muchas pequeñas y medianas empresas todavía tienen mucho camino por recorrer.

-La pequeña empresa en España está poco digitalizada. La grande y la mediana están bien, pero la pequeña, que además es el 70% del PIB, todavía tiene muy poco grado de adopción de las nuevas tecnologías y deberíamos concienciar más y facilitar más que la pyme entre en esto.

-En su intervención ha hecho mucho hincapié en el valor de la educación.

-Tiene que haber un tronco común en la educación y un pacto de Estado que cambie los cimientos de la misma. Yo no tengo la solución, tengo grandes preguntas e intento trasladar las necesidades de la sociedad que nos viene, cómo ser capaces de atacarlas con un modelo educativo distinto.

-Afirma que Andalucía parece California y no lo es.

-Parece California por el clima. Aquí se vive mejor, pero económicamente no estamos, ni muchísimo menos, a la altura.

-¿Cree que hace falta un cambio de mentalidad?

-Hace falta, primero, creérselo. Luego, empezar a identificar las áreas en las que podemos ser diferenciales, entender la tecnología y adoptarla para crecer y ser más competitivos, y ya está. La diferencia que hay entre unas regiones más desarrolladas y otras está en la concentración de talento y Andalucía tiene algunos ingredientes para empezar a traer talento.

-¿Qué podría hacer una ciudad como Córdoba en este ámbito?

-Córdoba tiene ciertas cosas muy positivas. La primera, la localización. Está en una encrucijada de caminos y esto le permitiría, por ejemplo, convertirse en un centro logístico espectacular y desarrollar tecnología en el mundo de la logística. Y es una ciudad en la que es muy agradable vivir. A la gente le gusta vivir donde se vive bien y donde le permiten que, si tiene una idea o quiere generar una empresa, es capaz de moverla hacia delante.

-¿En qué consiste la transformación digital de la que se ha hablado hoy?

-A mí me gusta el concepto de transformación en la era digital. Y consiste, básicamente, en cambiar las premisas y el modo en el que nos organizamos y operamos como sociedad y como empresa. Las empresas hoy funcionan en base a la herencia que tenemos de la industrialización y ahora se necesitan otros valores, otras habilidades, otra capacidad de reacción para poder moverse. Esto es velocidad, agilidad, libertad de movimiento, transparencia, cooperación más que competición.