Y ahora, el roscón de leyes

Que viene, inmediatamente después, que el roscón de reyes, incluso con alguna sorpresa dentro. Otra ministra andaluza, y van dos, y además sigue el de Agricultura, que tiene que lidiar lo que no está escrito en los papeles, con el tema de la aceituna, y ahora de la naranja, que Donald, parece ser, solo toma limón, y del agrio, cuando desayuna en la Casablanca. Parece que la ha tomado con Palma del Río, aunque ahí aguantan lo que se les eche, que saben lo que es el campo, el de verdad, que es el nuestro.

Me han dicho que el otro día han visto en una bodega de Córdoba un nombre con tiza escrito, con lo nuestro de toda la vida. La clase. La forma. La manera. Córdoba me emborracha.

Claro, por eso cuando me preguntan que quién es el mejor pintor de lobos de todo el mundo, yo voy y les digo un nombre, Herrera, que un día me regaló un cuadro de lobo, que a veces incluso tenia el aroma de Sierra Morena. Mapa que tanto me gusta, que antes de irme del todo, me gustaría escribir la crónica de nuestro mapa serrano. Cómo me gustaría reseñar esa exposición única, del maestro Mariano Aguayo, que el otro día me contó su hijo, viejo amigo del campo.

Leo que el arroz, o sea el perol, es bueno contra el mal -sea el mal que sea-, por lo que pido, ahora mismo, que se le conceda enseguida el título de Patrimonio de la Humanidad, al igual que el maíz.

Acabo de dar el nombre para un nuevo programa de televisión, de El Vacar, donde tengo comprobado que se hace, desde siempre, el mejor roscón del mundo, lo mismo que sé que continúa creciendo la fuerza de las estrellas Michelin de Paco Morales, y su restaurante, y que le han propuesto para un alto puesto en lo suyo, y europeo.

Debo hablarles también de doña Pilar, la hermana de don Juan Carlos, que se nos fue esta semana. La entrevisté muchas veces, y siempre me dijo aquello de «Me gusta mucho Andalucía, Tico, ya lo sabes. Tanto como a doña María, mi madre, la más andaluza del mundo, que por ser de algún equipo era del Betis. Se reía mucho con las cosas de Joaquín, y encima era seguidora acérrima de Curro Romero».

Ole, alteza. La vamos a recordar mucho. Como habrá que acordarse tanto, la otra noche, del programa que antes presentaba Toñi Moreno, y que se ha inhibido porque va a ser madre ya mismo.

El otro día Juan y Medio llevó a su programa La tarde a la comarca de Los Pedroches. Una gozada, un lujo, que causó sensación en toda, todísima, Andalucía. Ese sur, al que cada día me siembro, y me lluevo incluso con mas cariño, y más fuerza.

Y mientras escribo este perol, y le pongo sus especies, especiales, me pongo el violín de Paco Montalvo que me ha enviado. Muchas gracias. Dedicados sus dos últimos trabajos, por ejemplo ese Se me olvidó que te olvide.

Ole, maestro, de nuevo y muchas gracias, que me gusta mucho y que hace bailar incluso a mi nieta última, Paula, que me ha salido, claro, bailaora, como mi otra nieta Macarena. La alegría del abuelo.

Confirmación de la vice doña Carmen Calvo, egabrense, que no quiere cambiar su acento. Muchas gracias, y adelante, que vienen curvas.

Y es que es cierto, cordobeses, que me advierten de que no perdamos la atención, por el nuevo libro que viene, de nuestro maestro Cuenca, y que está al caer ya mismo. Que si puedo, les mantendré informados.

No tengo que decir por qué lo del roscón de leyes, por que ya lo saben ustedes. Como todo el mundo sabe, que el mundo de los autónomos esta muy preocupados. Y tienen razón los pobres, entre los que me encuentro. Menos mal, que está ahí el señor Amor, que se ocupa de nosotros, don Lorenzo, y que no para de clamar, aunque clame en el desierto.

He visto, en las series, la película La mula, de don Cliston (Clint Eastwood), ya saben quién, el largo de las patas largas, estupendo, siempre, al que conocí cuando hacia de vaquero del oeste en las tierras de Almería, Y luego volví a entrevistar para ¡Hola!, junto a doña Isabel Preysler, hace ya tantos años. Hay foto, a ver si la encuentro. Por cierto que está más guapa que nunca, y haciendo cada día más grande a don Mario Vargas Llosa.

Me llaman para que hable algo sobre el tomate y me dicen eso que siempre dicen, que no me gusta nada, eso, de «es que usted es una referencia».

Y aprovecho, y con esto termino, que hay una sorpresa en nuestro roscón de leyes de hoy, aunque no es redondo, que es cuadrado: «¡Qué culpa tiene el tomate / que lo corten de la mata / lo metan en una lata / y cobren un disparate! / ¡Qué culpa tiene el tomate!».

El pintor Mariano Aguayo; el cher Paco Morales; la infanta Pilar, recientemente fallecida; y la futura vicepresidenta Carmen Calvo. Fotos: A.J. GONZÁLEZ / EFE / EUROPA PRESS