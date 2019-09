Una Semana Santa completa, pero concentrada en una solo jornada

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, puso ayer en valor, al término de la junta local de seguridad, el plan diseñado para la Magna Nazarena, el evento más complicado al que se ha enfrentado la administración local, ya que pondrá en la calle de manera simultánea a 31 pasos procesionales en un solo día. «Se trata de concentrar toda una Semana Santa en un solo día en el entorno patrimonial de la Mezquita-Catedral», describió ayer de manera muy gráfica el alcalde.

El dispositivo de seguridad contará con un total de 320 agentes de Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Adscrita a la Junta, que se coordinarán para garantizar que todo transcurra con normalidad y sin incidencias. Para ello, todos estos cuerpos cuentan con la experiencia acumulada en eventos similares y en la Semana Santa en particular. De hecho, la carrera oficial de la Magna es igual que la de la Semana de Pasión, y se ha replicado el formato organizativo en lo básico. Así, el Centro Especial de Coordinación Operativa (Cecop), que se ubicará en el Centro de Recepción de Visitantes, se constituirá el día 14 a partir de las 16.30 horas, aunque por primera vez contará con la presencia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como de todas las áreas municipales que participan en las labores de coordinación de la Magna.

La subdelegada del Gobierno, Rafi Valenzuela, informó ayer de que del total de efectivos, alrededor de 200 pertenecen a la Guardia Civil y la Policía Nacional y vigilarán los traslados de los pasos a la capital desde los municipios, desde los que se desplazarán numerosos ciudadanos.

La representante del Gobierno central en Córdoba dijo ayer que espera que la cita cofrade se celebre «en las mejores condiciones posibles», al tiempo que incidió en que es necesario combinar el evento cofrade «tan singular con la vida de las personas que están en el casco histórico», además de con el turismo. También, observó como «clave» la información que se le ofrezca a la ciudadanía durante estos días y pidió atender a los aspectos patrimoniales en cuanto al desarrollo del recorrido en el entorno de la Mezquita-Catedral. Precisamente ayer, los vecinos del casco alertaron de la posibilidad de que el día 14 se produzcan más cortes de luz debido a la necesidad que habrá de energía por la masiva asistencia de público. Por último, un apunte laboral: los 120 agentes locales que participarán en la Magna no han tenido que cumplir su amenaza de no intervenir en el dispositivo si no cobraban la productividad que se les debía, ya que la han cobrado.