Las previsiones mejoran aunque se mantiene un Jueves Santo complicado

Los pronósticos a medio plazo con los que jugaban las aseguradoras hace una semana (no se suelen hacer a las cofradías pólizas por contingencias del tiempo con menos de 15 días de antelación) se están viendo confirmadas a seis días del comienzo de la Semana Santa 2019, con un inicio con buen tiempo, incluso con máximas muy por encima de lo normal, que, sin embargo, se truncarán con posibilidad de lluvias en torno al Jueves Santo.

Al respecto, el portal internacional accuweather.com, que ya esperaba hace siete días que los chubascos harían acto de presencia sobre Córdoba a mitad de la Semana Santa, mantiene esa previsión, pero limitada al Jueves Santo y con una probabilidad menor de precipitaciones, hablando solamente de «periodos de lluvia». Otra buena noticia es que el pronóstico a medio plazo de la Aemet, basado en el modelo de predicción del Centro Europeo (VarEPS-Mensual) contempla que la lluvia sea la próxima semana menor de la media de los últimos 20 años en la península, todo ello sin olvidar que las previsiones en el inestable mes de abril cambian notablemente conforme pasan los días.

NOTABLE MEJORÍA ESTA SEMANA / Mucho más fiables para la Semana de Pasión, que hoy comienza, son los pronósticos de la Aemet, que espera de nuevo precipitaciones hoy en Córdoba, siguiendo la tónica que comenzó el pasado viernes con el paso de una cadena de borrascas sobre la península. Así, previsiblemente, habrá que sumarle algo más a los 13,6 litros por metro cuadrado registrados en el observatorio del aeropuerto de Córdoba entre el viernes (donde se registraron el grueso de las precipitaciones) y la tarde de ayer. En todo caso, y aunque la probabilidad de lluvia no desaparecerá del todo a lo largo de la semana, llama la atención el sensible aumento previsto de las máximas, pasando de los 16,1º C de ayer a los 24º C del sábado e, incluso, a los 29º C del Domingo de Ramos, como espera el portal accuweather.com.