El PP insiste en que no ceder el centro cívico a la O puede ser un delito

El PP ha advertido hoy a la alcaldesa de que puede incurrir en un delito de malversación de fondos y prevaricación administrativa si no reconsidera la negativa del gobierno municipal de ceder el patio del centro cívico de Fátima a la Agrupación de la O, toda vez que ésta lo solicitó al Ayuntamiento para poder montar y sacar el paso de la Virgen de la O, puesto que las dimensiones de la puerta de su parroquia no lo permite. El año pasado, salió de una carpa instalada junto a la iglesia.

El viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, ha criticado que el gobierno municipal recurra a un contrainforme porque el informe del secretario municipal, Valeriano Lavela, no les haya dado la razón (en alusión al que ha solicitado el gobierno local a la asesoría jurídica del Ayuntamiento), e insiste en que es motivo de delito mantener esta postura. El informe de Lavela pedía a la teniente de alcalde de Participación, Alba Doblas, ceder el espacio y afeaba al equipo de gobierno haber cedido centros municipales a entidades para la celebración de actos polítcos. El gobierno municipal ha mantenido hasta el momento su negativa amparándose en el reglamento municipal de centros cívicos, que impide los actos religiosos y políticos en estos espacios públicos. "Si la delegada no da marcha atrás y no reconsidera la denegación puede incurrir en delito de malversación de fondos y prevaricación administrativa", ha dicho Salvador Fuentes.

El PP ha dado de este modo un toque de atención al equipo de gobierno, porque aunque no quiere judicializar el asunto, les apremia a tomar una decisión ante la inminencia de la llegada de la Semana Santa. Además, los populares creen que es "una falta de consideración" a la hermandad y al barrio de Fátima, donde se han recogido ya más de 6.000 firmas solicitando al Ayuntamiento de Córdoba la cesión temporal del espacio municipal.