El paso de la O se puede montar pero no sacar del centro cívico

Lasesoría jurídica del Ayuntamiento, a la que el gobierno local le había pedido un informe, dice que cabría autorizar la ocupación del patio del centro cívico de Fátima para el montaje y desmontaje del paso de la Virgen de la O, pero «no la salida procesional, que deberá asegurarse que se haga desde el templo». En su dictamen, la letrada jefe explica que la valoración de la solicitud de uso del centro cívico debería haberse dictaminado con la normativa patrimonial reguladora de la utilización de los bienes de dominio público, y no con el reglamento de los centros cívicos municipales. No obstante, dice la letrada, el hecho en sí de sacar a la Virgen desde el patio supondría «un ritual religioso con claro contenido religioso que podría entenderse que colisiona» con el reglamento de los centros cívicos. El informe coincide con el emitido por el secretario municipal (que pedía al gobierno local reconsiderar su negativa a la petición) en que no se debería haber autorizado la cesión de un centro cívico a Ganemos por tratarse de una reunión política, después de que el PP pusiera como ejemplo este tipo de actos (también prohibidos) para demostrar la supuesta arbitrariedad del equipo de gobierno al ceder los espacios municipales.

Así, la conclusión del dictamen, que remite a Gestión (y no a Participación Ciudadana) la decisión final, no aclara, por tanto, lo que debe hacer el Ayuntamiento, y evidencia que la resolución es más política que jurídica, pese a que ya son dos los informes que constan sobre el supuesto.

La teniente de alcalde de Participación, Alba Doblas (IU), incidió ayer en que el informe jurídico considera «un acto religioso» el hecho de que la imagen de la O salga del patio del centro cívico, y afirmó que esto es una buena muestra de lo necesario que es reformular el reglamento de centro cívicos (de hecho, es algo que se está haciendo de la mano de las asociaciones desde enero del 2017). Doblas lamentó también que el PP se haya inmiscuido en esta polémica, «en contra de la opinión del Movimiento Ciudadano», e insiste en que la Agrupación de la O solicitó el uso del patio del centro cívico, pero que tras denegárselo el Ayuntamiento «no se han vuelto a manifestar». «Una prueba de que el PP ha querido politizarlo», añadió. Respecto a los actos políticos, Doblas dice que «no hará jamás una fiscalización previa de los contenidos de los actos, presuponiendo que mienten» e informó de que se reunirá con Ganemos, si bien recordó que el reglamento carece de régimen sancionador.