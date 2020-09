Olga Caballero: «Las hermandades hoy se gestionan como si fueran una empresa»

Olga Caballero se convirtió anoche en la primera mujer en presidir la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, un colectivo con cerca de ocho décadas de historia que ayer renovó su junta de gobierno en una elecciones en las que solo se presentó su candidatura. Nacida en Sevilla, Caballero pasó buena parte de su infancia en Ceuta. Viene de una familia con tradición cofrade y junto a ella ha pertenecido ha varias hermandades, tanto en la capital andaluza como en la ceutí. Se formó como aparejadora en Sevilla, aunque nunca ejerció. Se casó con un cordobés y desde entonces reside en esta ciudad. Aquí entró a formar parte de la Hermandad de la Esperanza, que le recordaba a la de Triana, y fue su hermana mayor durante 8 años. Es en esta época cuando llega a la Agrupación de Cofradías, de la que ha sido vicepresidenta durante otros 8 años.

Lleva ya un tiempo en la actual junta directiva ¿Cómo se le ocurre ahora meterte en este berenjenal?

Porque yo creo que en la vida hay que hacer catequesis de alguna forma. Mi marido y yo ya estamos jubilados mi hija está casada y el otro independizado, ¿y qué voy a hacer, quedarme en una butaca mirando? Pues prefiero hacer algo por los demás y siempre se necesitan ideas, participación nueva, gente nueva... y yo creo que podríamos hacer algo importante o por lo menos conseguir una estabilidad entre todos.

¿Es que falta estabilidad?

No, pero ahora mismo estamos pasando momentos difíciles y dicen que la unión hace la fuerza. Lo que el futuro promete lo veo muy negro y creo que una unidad aplastante sería buena para trabajar por él.

¿Por qué ve tan negro ese futuro?

La sociedad con el tema del coronavirus ha pegado un bajonazo. A nivel económico, social, familiar, vamos a empezar desde cero. Y se necesita del abrazo y el cariño de los demás. Pienso que una unión de todas las hermandades sería muy bueno para esta agrupación, para seguir adelante con ánimo a trabajar.

Es usted la primera mujer en Córdoba presidir está agrupación. Se lo toma como un reto personal?

No, para nada. Creo que una mujer y un hombre pueden hacer el mismo trabajo. Yo estuve de hermana mayor y fui la tercera mujer en presidir una hermandad, la Esperanza. Y detrás han venido muchas más mujeres.

¿Pero qué cree que puede aportar usted en su mandato?

Servir a las hermandades, trabajar por ellas, unirlas, formar un poco más a la Junta de Gobierno, ya que son los que evangelizan a los hermanos, y promocionar Córdoba a tope para que esto sea una cuestión socioeconómica y vaya bien. Poco más, porque que realmente está todo inventado y ahora es cuestión de seguir trabajando sobre lo que hay.

Este año no han podido recibir la subvención municipal por la suspensión de la Semana Santa por el coronavirus.

Bueno, está aprobada en pleno, pero ya hay un convenio y las dos partes están trabajando en ello tanto, desde Tesorería del Ayuntamiento como con el presidente saliente de la junta de gobierno. Están en espera que llegue el momento de firmarla espero que en unos días lo hagan.

¿Sin esos recursos económicos están ustedes atados de pies y manos?

Hombre, es que ese dinero es el que subvenciona a las hermandades, porque no se sufragan por ellas mismas y les ayuda muchísimo la subvención. Este año, para colmo, no ha habido ni Cruces, ni Feria, ni se ha cobrado todavía la subvención, y la verdad es que ahora mismo están todas un poquito ahorcadas.

¿Y en esta situación cómo cree que se puede potenciar el trabajo que hacen las distintas hermandades?

He dicho en otras ocasiones que la subvención es buenísima y anima muchísimo a la hermandad, pero además de la subvención se debía de ir pensando en hacer algo. Las hermandades hoy en día se gestionan como si fueran una empresa, amén de saber dónde estamos, que es la Iglesia, pero indiscutiblemente hay que ir formando sobre formas de trabajar para que eso económicamente repercuta en la hermandad. De esa manera se podría ir haciendo como un paquetito económico del que se podría tirar en un momento dado o cuando hubiera fallo con una subvención. Será difícil, pero Córdoba está preparada para todo. Se ha demostrado en estos ocho años, y anteriormente, que se mueve bien en el tema de la Semana Santa. Espero que algún día nos demos cuenta de que hay que ir moviéndose en otros terrenos.

¿Va a ir por ahí la formación que plantea en su programa?

Sí, porque siempre es bueno que haya un poquito más de formación, de la que yo misma voy a participar si se hacen los cursos. Es que hay muchísimos brazos donde se debe abrir el abanico para saber más o menos dónde estamos.

Creo que también tiene previsto crear un gabinete jurídico. Explíqueme.

Sí, porque creo que la sociedad está pidiendo mucho a nivel jurídico a las hermandades y debemos estar preparados para cualquier tema jurídico que nos pidan, para saber por dónde vamos. No todos somos abogados o personas jurídicas y pienso que llevar una vocal de este tema es importante porque si una hermandad tiene algún problema o alguna cosa que gestionar, siempre va a tener ahí a una persona que entiende del tema.

¿Qué hereda usted de la gestión de Francisco Gómez Sanmiguel?

La verdad que ha dejado un listón bastante alto porque han sido ocho años muy buenos y habrá que llegar por lo menos al límite al que ha llegado él, y para ello hay que intentar trabajar a tope.

¿Cuenta con parte de la anterior junta directiva, no?

Sí, el 60 o el 65 %, porque soy de la opinión de que cuando una Junta de Gobierno ha trabajado bien es absurdo quitarla del medio y empezar desde cero.

¿Cuáles han sido los puntos fuertes de su candidatura?

Además de la formación y el gabinete jurídico, hay que seguir potenciando la caridad porque cada día hay más personas con problemas. También ayudar a nuestro Cabildo y a la Catedral, con cuestiones como el Corpus o las salidas especiales Fuensanta, promocionando es la patrona de la ciudad... En general es trabajar, servir las hermandades hacer por ellas todo lo que necesiten.

Habla de ayudar al Cabildo. Los tribunales dieron la razón a Rafael de la Hoz en que la celosía de la Mezquita-Catedral no debió retirarse. ¿Cree que debería reponerse?

Sinceramente me tengo que poner al día en todo este tema porque yo no lo he llevado. Sé que hay un recurso, pero tengo que informarme para poder contestar. Lo estudiaremos, se hablará con el Cabildo la Junta de Andalucía, quién tengamos que hablar y ya veremos a ver lo que se soluciona del tema. Hay que esperar.