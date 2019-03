El Movimiento Ciudadano decidirá sobre la salida de la O

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Espero que se rectifique , si el Centro Cívico sirve para reuniones de gente de Podemos-Ganemos cómo no va a servir para que salga el palio de la Hermandad del barrio que tiene la Iglesia enfrente del Centro Cívico y no puede salir de allí ....por las dimensiones de la puerta ... Se trata sólo de salir ...no de realizar ningún Pregón , ni de ningún rezo que para eso tienen a la Iglesia ....!!!!